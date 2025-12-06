Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: „Incredibil! La un an de la anularea alegerilor, nu știm nimic despre acest moment, unul dintre cele mai grave din Istoria modernă a României”

Ion Cristoiu: „Incredibil! La un an de la anularea alegerilor, nu știm nimic despre acest moment, unul dintre cele mai grave din Istoria modernă a României”

06 dec. 2025, 10:41, Pastila lui Cristoiu
Ion Cristoiu: „Incredibil! La un an de la anularea alegerilor, nu știm nimic despre acest moment / Sursa FOTO: screenshot video

Azi, 6 decembrie 2025, se împlinește un an de la anularea alegerilor prezidențiale, un episod pe care Ion Cristoiu îl consideră cel mai dramatic din istoria postdecembristă a României. În ultima sa pastilă jurnalistică, Cristoiu vorbește despre un moment-limită pentru arhitectura democratică a țării noastre.

Publicistul numește acest episod o „crimă împotriva democrației” și „crimă împotriva intereselor naționale”.

„Democrația se întemeiază pe încrederea cetățenilor”

Ion Cristoiu insistă asupra faptului, deși timp de un an s-a tot vorbit pe această temă, esența problemei rămâne „îngropată” de către autorități: românii nu știu nici astăzi adevărul despre anularea scrutinului din decembrie 2024.

„Se împlinește azi, 6 decembrie, un an de la anularea alegerilor, unul dintre cele mai grave evenimente din istoria modernă a României, indiscutabil cel mai grav din istoria postdecembristă. Despre semnificațiile acestui moment pe care l-am caracterizat nu numai lovitură de stat, cum se spune, ci crimă împotriva democrației, crimă împotriva intereselor naționale ale României, am vorbit, am scris de un an de zile, am făcut analize la vremea respectivă, adică imediat după anulare.

Nu vreau să mă refer aici la lovitura cumplită dată democrației prin răpirea, spulberarea credinței românilor în vot. Am mai spus de atâtea ori – democrația se întemeiază fundamental pe încrederea cetățenilor în instituțiile democratice, în democrație. Prin anularea alegerilor a scăzut dramatic încrederea românilor în democrație, în instituțiile democratice”, spune Cristoiu.

Mai departe, el arată care este consecința scăderii încrederii populației în democrație:

„Și o consecință este lehamitea de a merge la vot. Eu, de exemplu, nu m-am mai dus, de atunci, la vot. Nu mă duc nici acum, pentru că nu mai am încredere în corectitudinea alegerilor, a campaniei, a numărării voturilor”.

Ținta principală a criticilor lui Ion Cristoiu este un raport al Procurorului General al României, prezentat ca dovadă de „ingerință străină” în primul tur al alegerilor.

„Pe primul loc se situează așa-zisul raport al procurorului general, al unui cetățean, Alex Florența, despre ingerința străină, ingerința rusă în primul tur. Și e un raport care a produs, cum să zic, jubilație orgasmică, intelectuală lui Nicușor Dan. Dar care e, de fapt, o glumă proastă și o glumă sinistră. Pentru că noi, românii, vrem adevărul”.

Cristoiu cere desecretizarea ședinței CSAT

Pentru Cristoiu, adevărul despre anulare nu poate fi construit din comunicate sau din argumentări politice, ci doar prin publicarea documentelor brute: stenogramele CSAT, stenogramele ședințelor CCR!

„Adevărul despre acel eveniment se dezvăluie prin publicarea stenogramelor CSAT, stenograma ședințelor CCR, dar și a altor ședințe, mărturisiri ale principalilor actori – Klaus Iohannis, Marcel Ciolacu… Pe noi ne interesează radiografia momentului, documente privind momentul respectiv”.

