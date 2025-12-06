Siria revine în grațiile Occidentului. După SUA, Marea Britanie și UE, Canada elimină Siria de pe lista statelor care susțin terorismul

Canada a decis să elimine Siria de pe lista statelor care susțin terorismul și abordează o mișcare similară cu cea a Statelor Unite. Anunțul vine în contextul în care Siria se pregătește să marcheze un an de la înlăturarea fostului conducător, Bashar al-Assad. Decizia Canadei se aliniază cu cea a Statelor Unite, Marii Britanii și Uniunii Europene, care au eliminat recent Siria de pe lista țărilor care susțin teroriștii sau au anulat o parte din sancțiunile economice, ca răspuns la schimbările politice din țară.

Ministrul canadian de Externe a anunțat că revocă, de asemenea, calificativul de „terorist” pentru Hayat Tahrir-Sham (HTS), gruparea care a condus alianța ce a contribuit la înlăturarea lui Bashar al-Assad. În comunicatul oficial, ministrul canadian a spus că deciziile „nu au fost luate cu ușurință”.

„Aceste măsuri sunt în conformitate cu deciziile recente luate de aliații noștri, inclusiv Regatul Unit și Statele Unite, și urmează eforturilor depuse de guvernul de tranziție sirian pentru a promova stabilitatea Siriei, a construi un viitor incluziv și sigur pentru cetățenii săi și a colabora cu partenerii globali pentru a consolida stabilitatea regională și a combate terorismul”, se arată în comunicatul Ministerului de Externe canadian.

Canada a inclus Siria pe lista „statelor care susțin terorismul” în 2012, când înăbușirea protestelor pro-democrație de către al-Assad a aruncat țara într-un război civil. HTS fusese sancționată pe scară largă din cauza legăturilor sale cu al-Qaeda, dar mai multe state occidentale au retras gruparea de pe listă pentru a permite o mai bună colaborare cu noul guvern sirian. De la preluarea puterii, noii lideri ai Siriei au încercat să rupă cu trecutul lor violent și să prezinte o imagine mai moderată sirienilor. Cu toate acestea, Canada menține sancțiunile împotriva a 56 de persoane siriene, inclusiv oficiali din fostul guvern al lui al-Assad și membri ai familiei acestuia.

Statele Unite au suspendat o parte din sancțiunile împotriva Siriei în iunie și au mai retras altele în luna noiembrie, în urma vizitei lui Ahmad al-Sharaa la Casa Albă.Vizita actualului președinte al Siriei la Casa Albă a marcat o schimbare între relațiile dintre Statle Unite și Siria și a semnalat o îndepărtare a Damascului de aliații tradiționali, Iran și Rusia, și o apropiere față de SUA și țările din Golf.

În trecut, al-Sharaa, cunoscut și sub numele de război Abu Mihammad al-Julani, a făcut parte din al-Qaeda și a fost pe lista celor mai căutate persoane de către CIA. Acesta a fost fondatorul și liderul Frontului al-Nusra, filiala al-Qaeda din Siria. După schimbarea de regim de la Damasc, al-Sharaa a intrat în grația statelor occidentale.

De-a lungul anilor, al-Sharaa a luat măsuri pentru a se distanța de Al-Qaeda și a-și rebrandui gruparea, redenumită ulterior Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Această distanțare a fost parte a unei strategii de a câștiga legitimitate internațională și de a se prezenta ca un lider pragmatic, concentrat pe guvernarea Siriei.

Președintele interimar al Siriei, Ahmad al-Sharaa, s-a adresat Adunării Generale a Națiunilor Unite la începutul acestui an, unde a declarat că țara sa „își revendică locul cuvenit printre națiunile lumii” și a căutat să consolideze legăturile economice cu Statele Unite și Uniunea Europeană.

