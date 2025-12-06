Prima pagină » Vremea » Cod galben de vânt în sudul și estul țării. Meteorologii ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul: „Rafalele pot ajunge și la 65 km/h”

Cod galben de vânt în sudul și estul țării. Meteorologii ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul: „Rafalele pot ajunge și la 65 km/h”

Oana Zvobodă
06 dec. 2025, 10:39, Vremea
Cod galben de vânt în sudul și estul țării. Meteorologii ANM, informații de ultimă oră pentru Gândul:

Meteorologii ANM anunță o vreme închisă în partea de sud-vest, de sud și de est a țării. Cerul va fi înnorat, iar maximele se vor situa între 4 și 12 grade.

Administrația Națională de Meteorologie a emis și o atenționăre Cod Galben de vânt pentru nouă județe, valabilă până la ora 20:00.

Rafalele de vânt pot ajunge și la 65 km/h în sudul și estul țării.

„Astăzi vremea va fi în general închisă în partea de sud-vest, de sud și de est a țării, cu nori persistenți în mare parte din timp. În restul țării, cerul va fi variabil cu ceva înorări seara și noaptea. Va ploua în Oltenia, Muntenia, Dobrogea, iar mai ales în timpul nopții, în Banat și pe arii restrânse în celelalte zone.

Cod galben de vânt în sudul și estul țării

În zona montană înaltă a Carpaților Meridionali vor fi precipitații mixte. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ziua în Dobrogea, în sudul, centrul și estul Munteniei, cu viteze de 50-65 km pe oră, iar la noapte, în special pe litoral, cu aceleași viteze. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 4 și 12 grade, iar minimele se vor situa între -1 și 9 grade”, a precizat meteorolologul de serviciu al ANM.

Cum va fi vremea în București

Și în Capitală, vântul va bate cu putere. Aici, rafalele pot ajunge și la 60km/h. Temperaturile maxime vor fi de 6-7 grade Celsius.

„În București vremea va fi vântoasă astăzi, cu viteze de 50-60 km pe oră, cer mai mult noros și trecător ploaie slabă. Temperatura maximă în jurul celei specifice datei, de 6-7 grade, iar minima în jurul a 3 grade”, spun meteorologii.

Vremea se schimbă mâine în București. Vântul va bate slab și se anunță ploi slabe sau burniță.

„Mâine avem înnorări și trecător posibile ploi slabe sau burniță, tot așa 7-8 grade temperatura maximă, dar vântul va slăbi mult față de astăzi, va sufla slab până la moderat”, a completat meteorologul ANM.

