Prima pagină » Sport » Sorin Huțanu continuă lupta pentru a recupera poziția de lider în Super Rally

Sorin Huțanu continuă lupta pentru a recupera poziția de lider în Super Rally

11 sept. 2025, 21:28, Sport
Sorin Huțanu continuă lupta pentru a recupera poziția de lider în Super Rally

Campion neînvins la tracțiune față în sezonul 2024, Sorin Huțanu este gata de start pentru a treia etapă din actuala stagiune de super rally, Trofeul Mihai Leu de la Hunedoara, acolo unde va încerca să obțină o nouă victorie pentru a recupera punctele pierdute la runda inaugurală.

După ce în 2024 a obținut patru succese din patru, Huțanu a început sezonul 2025 cu stângul, la Alba Iulia, atunci când, deși a obținut cel mai bun timp al diviziei în etapă încă de la antrenamente, a abandonat înainte de start din cauza unor probleme tehnice.

Sorin Huțanu continuă lupta pentru a recupera poziția de lider în Super Rally

Cu o victorie la Timișoara, în etapa a doua, pilotul bucureștean are 25 de puncte, dar se află la 18 în spatele actualului lider, Claudiu Motoc, care conduce clasamentul de la Tracțiune față cu 43 de puncte, astfel că lupta va fi totală în ultimele două curse din acest an, la Hunedoara și București.

„Din păcate, acel eșec de la Alba Iulia m-a tras un pic în spate, dar sunt încrezător că pot recupera în aceste două ultimele etape. Cert este că nu venim doar la victorie, ci în primul rând să ne bucurăm de motorsport”, a declarat Huțanu.

Cu un superb Audi RS3 LMS la start, acesta s-a declarat onorat că poate participa la etapa organizată în memoria legendarului Mihai Leu.

„Vreau să îl onorăm așa cum se cuvine, cu o frumoasă poveste de motorsport în orașul său natal. Pentru mine, faptul că l-am cunoscut, a fost o mare bucurie și vom păstra vie memoria sa pentru totdeauna în super rally. El este unul dintre motivele pentru care am ales această disciplină”, a adăugat acesta.

Un total de 26 de piloți de top din toate disciplinele automobilismului sportiv vor lua startul în prima ediție a Trofeului Mihai Leu de la Hunedoara.

Trofeul Mihai Leu va începe vineri seară, de la ora 18:00, cu startul festiv în fața Casei de Cultură din Hunedoara, iar competiția propriu-zisă va începe sâmbătă de la ora 09:00 pe un circuit urban, în centrul orașului, fiind transmisă în direct pe Prima Sport.

Mediafax
Propunerile PSD pentru relansarea economică: Credite fiscale, garanții de stat pentru IMM-uri și prime pentru angajarea tinerilor
Digi24
SUA stau pe un butoi cu pulbere după asasinarea lui Charlie Kirk. Extremiștii de stânga și de dreapta amenință cu un război civil
Cancan.ro
Ultimele cuvine ale ucrainencei Iryna din SUA. Cui i-a dat mesaj și ce a scris în el
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Adevarul
Ramzan Kadîrov a ajuns o umbră. De la imaginea de lider dur, la pacient dependent de dializă. Cine conduce, în realitate, statul cecen
Mediafax
ELCEN anunță numirea unui director general interimar, după ce fostul șef a fost plasat sub control judiciar
Click
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
Wowbiz
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
Antena 3
„Putin ne va ataca. A trimis deja primul mesaj de război Europei”. Liderii europeni, în alertă după invazia dronelor Rusiei în Polonia
Digi24
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa și Trump: Nu fac niciun pas înapoi. Cum încearcă Moscova să forțeze Kievul să renunțe la luptă
Cancan.ro
BREAKING | FBI a găsit arma cu care Charlie Kirk a fost ucis! Au imagini video cu atacatorul, precum și alte dovezi extrem de importante
Ce se întâmplă doctore
Rocsana Marcu, apariţie şocantă! Cât de mult s-a îngrăşat? Cum arată acum blondina
observatornews.ro
Inflaţia a explodat. Cât au ajuns să coste merele. Reacţia unui suedez în Obor: "Aici e mai scump ca acasă"
StirileKanalD
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
KanalD
Copilul unui cunoscut cântăreț american a murit la 20 de minute după naștere. Familia și fanii sunt devastați de durere
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Camerele de supraveghere a traficului vor calcula și viteza medie a mașinilor. CNAIR: Nu mai poți „fenta” radarul
Descopera.ro
S-ar putea să nu știi: Care este diferența dintre zucchini și castravete?
Capital.ro
Călin Georgescu rămâne sub control judiciar. Decizia luată astăzi de Tribunalul București e definitivă
Evz.ro
Marea dorință a lui David Popovici, de ziua lui. Cine i-o poate îndeplini
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Cine și-a făcut apariția la înmormântarea mamei Adrianei Bahmuțeanu! Toți cei prezenți sunt în stare de șoc
RadioImpuls
N-ai timp să dai SKIP: te prinde din prima secundă! Când vocea Andrei face valuri, topurile muzicale se scufundă. Un VERS. Atât i-a trebuit ca să cucerească fanii. Artista a lansat piesa "Numai din iubirea ta" 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Pentru prima dată, astronomii au fotografiat jeturile stelare de la o stea tânără, aflată la 26.000 de ani-lumină de Soare