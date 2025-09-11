Campion neînvins la tracțiune față în sezonul 2024, Sorin Huțanu este gata de start pentru a treia etapă din actuala stagiune de super rally, Trofeul Mihai Leu de la Hunedoara, acolo unde va încerca să obțină o nouă victorie pentru a recupera punctele pierdute la runda inaugurală.

După ce în 2024 a obținut patru succese din patru, Huțanu a început sezonul 2025 cu stângul, la Alba Iulia, atunci când, deși a obținut cel mai bun timp al diviziei în etapă încă de la antrenamente, a abandonat înainte de start din cauza unor probleme tehnice.

Sorin Huțanu continuă lupta pentru a recupera poziția de lider în Super Rally

Cu o victorie la Timișoara, în etapa a doua, pilotul bucureștean are 25 de puncte, dar se află la 18 în spatele actualului lider, Claudiu Motoc, care conduce clasamentul de la Tracțiune față cu 43 de puncte, astfel că lupta va fi totală în ultimele două curse din acest an, la Hunedoara și București.

„Din păcate, acel eșec de la Alba Iulia m-a tras un pic în spate, dar sunt încrezător că pot recupera în aceste două ultimele etape. Cert este că nu venim doar la victorie, ci în primul rând să ne bucurăm de motorsport”, a declarat Huțanu.

Cu un superb Audi RS3 LMS la start, acesta s-a declarat onorat că poate participa la etapa organizată în memoria legendarului Mihai Leu.

„Vreau să îl onorăm așa cum se cuvine, cu o frumoasă poveste de motorsport în orașul său natal. Pentru mine, faptul că l-am cunoscut, a fost o mare bucurie și vom păstra vie memoria sa pentru totdeauna în super rally. El este unul dintre motivele pentru care am ales această disciplină”, a adăugat acesta.

Un total de 26 de piloți de top din toate disciplinele automobilismului sportiv vor lua startul în prima ediție a Trofeului Mihai Leu de la Hunedoara.

Trofeul Mihai Leu va începe vineri seară, de la ora 18:00, cu startul festiv în fața Casei de Cultură din Hunedoara, iar competiția propriu-zisă va începe sâmbătă de la ora 09:00 pe un circuit urban, în centrul orașului, fiind transmisă în direct pe Prima Sport.