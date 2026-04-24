Știm cine va juca finala Cupei României la fotbal! Se va disputa la Sibiu pe 13 mai

Echipa de fotbal Universitatea Craiova a învins joi seara, la lovituri de departajare, în deplasare, scor 4-1, formaţia bucureşteană Dinamo, calificându-se în finala Cupei României.

A fost 0-0 după timpul regulamentar de 90 de minute și 1-1 la finalul celor 120 de minute.

Știm cine va juca finala Cupei României la fotbal! Se va disputa la Sibiu

Ultimul act se va disputa la Sibiu între gruparea olteană și Universitatea Cluj.

Gică Hagi, noul selecționer al României, a venit pe Arena Națională pentru a urmări meciul dintre Dinamo și Universitatea Craiova.

„Asta este concluzia. Ne-am luptat 120 de minute plus penalty-uri. Toată lumea are sentimente despre joc. Până la pauză am făcut două schimbări forțate și ne-a afectat ideea de joc și de presing.

Mărginean era foarte important pentru a câștiga dueluri și a ajuta presingul. La pauză am făcut o schimbare pentru a schimba sistemul, pentru că ei trimiteau mingi între linii. Am fost buni în repriza a doua. Apoi l-am schimbat pe Pușcaș care s-a forțat mult, apoi le-am făcut pe toate 5. Craiova a făcut schimbările mai târziu și au fost mai proaspeți.

Lipsa de concentrare vine din oboseală. Partea mentală este foarte importantă. Toată lumea știe ce trebuie să faci în acel moment, dar când joci 120 de minute pot apărea greșeli.

Când primești gol, e afectat moralul pentru că pierzi ceva în ultimele două trei minute. Analizăm toți jucătorii, iar dacă aș face lista din nou aș începe tot cu Danny (n.r. la loviturile de departajare), el a marcat la cluburile la care a mai fost, chiar și aici”, a declarat Zeljko Kopic la Digi Sport.

„Să fiu sincer, sunt foarte îngrijorat de program”

„Dinamo este o echipă foarte bună, dar și noi suntem o echipă foarte bună. Arbitrul a gestionat foarte bine jocul. A fost o atmosferă frumoasă. Am încercat să ne impunem încă din primul moment. Am avut câteva ocazii, mai clare decât ei, dar ne-am pierdut concentrarea în momentele importante ale jocului. Am primit gol din fază fixă, trebuie să fim mai atenți la momentele astea. La final, cred că meritam calificarea, cu tot respectul pentru Dinamo.

Popescu și-a făcut treaba foarte bine, e un moment foarte bun pentru el și pentru noi. Merită acest moment, la fel ca și toată echipa. Jucătorii care au executat au fost foarte concentrați.

Să fiu sincer, sunt foarte îngrijorat de program. Am avut meci acum 4 zile, acum am jucat 120 de minute. Dar mergem fericiți acasă, vom vedea pe ce jucători ne putem baza în condiții bune la meciul viitor”, a declarat Filipe Coelho.

În finala care va avea loc pe 13 mai, la Sibiu, Universitatea Craiova o va înfrunta pe Universitatea Cluj, care a avut și ea nevoie de lovituri de departajare pentru a trece de FC Argeș, în prima semifinală, marți, la Mioveni, cu 5-4, după ce scorul a fost egal, 1-1, atât la finalul celor 90 de minute regulamentare, cât și după prelungiri.

Cum au arătat cele două echipe?

DINAMO: Epassy – Sivis, K. Boateng, Stoinov, Opruţ (Ţicu 32) – Mărginean (Armstrong 10), Gnahore, Cîrjan (Cr. Mihai 96) – Alberto Soro (Milanov 64), G. Puşcaş (Al. Pop 64), Al. Musi (M. Duţu 46). Antrenor: Zeljko Kopic

UNIVERSITATEA CRAIOVA: L. Popescu – Romanchuk (Mogoş 106), Ad. Rus, Screciu (Badelj 91) – Carlos Mora, Cicâldău (A. Creţu 96), Mekvabishvili, Fl. Ştefan (Bancu 73) – D. Matei (Băsceanu 73), Nsimba (Al Hamlawi 60), Samuel Teles. Antrenor: Filipe Coelho

