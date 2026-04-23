Unde văd FANII din România Giro d'Italia

Warner Bros. Discovery (WBD) a prelungit parteneriatul cu RCS Sport pentru difuzarea în exclusivitate a Giro d’Italia și a clasicelor italiene de ciclism pe canalele și platformele sale din Europa până cel puțin în 2029.

Prelungirea acestui acord marchează aproape 30 de ani de la prima difuzare a Turului Italiei de către Eurosport în Europa, în 1998. Prin intermediul acestuia, fanii se pot bucura de curse importante din Circuitul Mondial UCI, precum Tirreno-Adriatico sau Strade Bianche, dar și Monumentele Milano-Sanremo și Il Lombardia.

Ediția de anul trecut a Giro d’Italia a fost cea mai bună din istorie în ceea ce privește audiența pe platforme de streaming și interacțiunea digitală pentru Warner Bros. Discovery, cu o creștere de peste 44% a vizionărilor pe HBO Max față de anul precedent și o creștere de peste 84% pe rețelele sociale. Audiența liniară a atins, de asemenea, milioane de fani din toată Europa, înregistrând o creștere de peste 4% față de anul precedent pe toate piețele.

Scott Young, EVP al WBD Sports Europe, a declarat: „Ciclismul se află în centrul ofertei noastre de sporturi live și nimeni nu acoperă acest sport așa cum o facem noi. Cu o tradiție bogată în ciclism, care se întinde pe mai multe decenii, suntem recunoscuți ca fiind destinația preferată pentru cele mai mari evenimente din acest sport. Prin prelungirea drepturilor de a transmite Giro d’Italia și o serie de curse italiene importante, subliniem angajamentul nostru de a sprijini dezvoltarea pe termen lung a acestui sport. Vom continua să investim în noi inovații pentru a evolua și a îmbunătăți în mod continuu transmisiunile din ciclism, cu scopul final de a inspira următoarea generație de sportivi”.

Paolo Bellino, CEO al RCS Sport, a spus la rândul său: „Suntem mândri să continuăm și să consolidăm un parteneriat de lungă durată cu Warner Bros. Discovery, care, de treizeci de ani, a contribuit la aducerea Giro d’Italia și a curselor noastre în fața a milioane de fani din întreaga lume, cu o acoperire fără egal. Acest acord reafirmă valoarea globală a evenimentelor noastre și atractivitatea lor în continuă creștere, atât în ciclismul masculin, cât și în cel feminin. Împreună, vom continua să extindem limitele narațiunii din ciclism, bazându-ne pe bogata moștenire a competițiilor noastre și prezentând în același timp realizările noii generații de campioni ai acestui sport. Obiectivul nostru este să ne extindem și mai mult baza globală de fani și să inspirăm noi segmente de public să se apropie de ciclism”.

Ediția din acest an a Giro d’Italia începe în Nessebar, Bulgaria, pe 8 mai și se încheie la Roma pe 31 mai, iar competiția feminină se desfășoară în perioada 30 mai – 7 iunie.

Lista curselor:

Giro d’Italia (UCI World Tour) – masculin și feminin
Giro Next Gen (U23)
Giro d’Abruzzo (UCI 2.1)
Strade Bianche (UCI World Tour) – masculin și feminin
Tirreno – Adriatico (UCI World Tour)
Milano – Sanremo (UCI World Tour) – masculin și feminin
Milano – Torino (UCI ProSeries)
Il Lombardia (UCI World Tour)
Gran Piemonte (UCI ProSeries)
UAE Tour (UCI World Tour) – masculin și feminin

