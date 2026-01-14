Știm lotul cu care tricolorii atacă EHF EURO 2026! Când va juca naționala de handbal masculin

Federația Română de Handbal a anunțat, marți, prin intermediul paginii oficiale de Facebook, lotul de 18 jucători pe care îl va avea la dispoziție antrenorul echipei naționale a României, George Buricea, la Campionatul European de handbal masculin – EHF EURO 2026.

Campionatul European de handbal masculin – EHF EURO 2026, are loc în perioada 15 ianuarie-1 februarie în Danemarca, Norvegia și Suedia.

Știm lotul cu care tricolorii atacă EHF EURO 2026 ! C â nd va juca na ționala de handbal masculin

La turneul final, România va evolua în Grupa B, urmând să înfrunte pe rând Portugalia (pe 16 ianuarie), Danemarca (18 ianuarie) și Macedonia de Nord (20 ianuarie), toate la Herning (Danemarca).

Înaintea plecării la CE2026, tricolorii au disputat trei meciuri amicale, toate pierdute, cu Italia (34-35) şi cu Ungaria (23-33, 34-40).

Care va fi lotul României la EURO 2026

portari: Ionu ț Iancu (CS Dinamo București), Mihai Popescu (AHC Potaissa Turda);

extreme st ânga: Denis Veres (AHC Potaissa Turda), Alexandru Andrei (SCM Poli Timi șoara);

extreme dreapta: Ionuț Nistor Ioniță (CS Dinamo București), Sorin Grigore (CSU din Suceava);

interi st ânga: Tudor Botea (CS Minaur Baia Mare), Andrei Buzle (CS Dinamo Bucure ști), Dan Racoțea ( Azoty Pulawy /Polonia), Robert Militaru (CS Dinamo București), Răzvan Trif (SCM Poli Timișoara);

interi dreapta: Adrian Stănescu ( Wybrzeze Gdansk/Polonia), Cristian Ghiță (AHC Potaissa Turda);

coordonatori: Daniel Stanciuc (CS Dinamo București), Gabriel Cumpănici (CS Minaur Baia Mare);

pivoți: Călin Dedu (CS Dinamo București), Robert Nagy (CS Minaur Baia Mare), Andras Szasz (SCM Poli Timișoara).

Cum arată grupele de la Euro 2026

Grupa A: Germania, Spania, Austria, Serbia

Grupa B: Danemarca, Portugalia, Macedonia de Nord, Rom ânia

Grupa C: Fran ţa , Norvegia, Cehia, Ucraina

Grupa D: Slovenia, Insulele Feroe, Muntenegru, Elveţia

Grupa E: Suedia, Croaţia , Olanda, Georgia

Grupa F: Ungaria, Islanda, Polonia, Italia

