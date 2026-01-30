Târnovanu, în război cu ultrașii din galeria lui Mustață: „Banner la mișto”. A avut replică și pentru descinderea lui Gigi Becali în cantonament

FCSB a scos un egal cu Fenerbahce Istanbul, scor 1-1, în ultimul meci din grupa unică de Europa League. La finalul întâlnirii, Ștefan Târnovanu, a intrat într-un coflict cu ultrașii din galeria lui Gheorghe Mustață, arătându-se deranjat de bannerele suporterilor.

Pe teren, internaționalul din poarta „roș-albaștrilor” a fost unul dintre cei mai buni jucători, salvându-și echipa de câteva ori cu intervențiile sale.

Târnovanu: „Să nu fie invidioși”

„După meciurile de la Zagreb și Cluj, n-au fost zile ușoare. Mi-aș dori ca lumea să fie mai bună, să nu fie invidioși, să lase comentariile. Să pierzi din timpul tău ca să jignești niște oameni… Eu citesc comentariile, mă uit la faze ca să văd ce putem face mai bine și nu înțeleg cum pot exista astfel de oameni, în loc să fim mai buni”, a reacționat Târnovanu.

Referitor la banner-ul galeriei – „Patru-n weekend, patru joi / Mai jucați sau intrăm noi?!!!” -, goalkeeper-ul FCSB s-a arătat indignat de protestul fanilor:

„Nu neapărat m-a afectat că nu a fost galeria… au fost alături de noi, dar nu știu… să lași un banner așa, la mișto, că ai luat patru, nu știu. Eu știu că suporterii susțin echipa. Asta mi-aș dori de la ei. Au fost lângă noi și când poate nu meritam și le mulțumesc, dar vreau să fie în continuare alături de noi. Mi-aș dori ca oamenii să fie mai buni, atât!”.

Cum a comentat deciziile lui Gigi Becali

Târnovanu a comentat și vizita pe care Gigi Becali a făcut-o în cantonamentul echipei, după 1-4 cu CFR Cluj, la finalul căreia s-a luat decizia ca titular între buturi să fie tânărul Matei Popa.

„Domnul patron a venit la bază și a spus clar că Matei va apăra. Eu sunt profesionist și respect asta. El este un portar bun, are potențial și îi țin pumnii. Mental, mulțumesc lui Dumnezeu, sunt destul de puternic! Nu scrie în contract că trebuie să joc meci de meci. Dacă așa trebuie să fie, nu e o problemă.

După meciul cu Craiova am zis că începem să jucăm și intrăm în play-off, dar până în momentul ăsta e un sezon foarte slab. Trebuie să facem 6-7 victorii ca să intrăm. Matematic sunt șanse. O persoană mai optimistă decât mine nu veți găsi, așa că da, vom intra! Credeți că își dorește cineva mai mult decât noi să câștigăm? Nu”, a comentat Ștefan Târnovanu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Contractul de 1 milion de euro semnat de Adrian Șut la arabi a aruncat în aer vestiarul celor de la FCSB. „Vor şi Târnovanu şi Olaru”

Primul jucător cedat de Gigi Becali după FCSB – Fenerbahce 1-1. „Îl dau în Grecia”

Dezvăluiri de la vizita lui Gigi Becali în cantonamentul FCSB. Cine s-a enervat și a dat cu pumnul în masă, „de a bubuit clădirea”

Gigi Becali l-a criticat pe Mihai Stoica. Oficialul FCSB răspunde: „Sunt vinovat”

Gigi Becali i-a pus pe liber imediat după rușinea cu CFR. „Cine ești tu ca să dai din prima? Ești calculator?”. Ce amenințare a făcut pentru la vară

Gigi Becali era dependent de jocurile de noroc. Patronul FCSB a dezvăluit cum a câștigat o sumă uriașă la cazinou cu bani luați de la cămătari