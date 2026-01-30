Primul jucător cedat de Gigi Becali după FCSB – Fenerbahce 1-1. „Îl dau în Grecia”

FCSB a încheiat campania europeană din acest sezon cu o remiză, 1-1 pe Arena Națională cu Fenerbahce Istanbul. La finalul meciului, Gigi Becali a anunțat primul jucător care pleacă de la echipă: „Îl dau în Grecia”.

Mai mult, latifundiarul din Pipera spune că va face noi transferuri și ia în calcul să aducă doi, trei fotbaliști până la finalul perioadei de mercato.

Becali: „Ăsta de 22 de ani a zis că a obosit”

FCSB avea nevoie de o victorie cu Fenerbahce pentru a urca în primele 24 în grupa unică de Europa League. A scos doar un egal, 1-1, și a terminat competiția pe locul 27, cu 7 puncte.

La finalul partidei, Gigi Becali a intervenit în direct la Digi Sport și a comentat prestația formației sale. El s-a luat și de jucători, pe unii acuzându-i că s-au dat obosiți.

„Am avut 3–4 ocazii mari, mai ales a lui Olaru. A fost și a lui George… dacă o dădea mai tare, nu respingea portarul.

Miculescu a acuzat puțină oboseală, de la început a fost programat așa, trebuia să intre Crețu în locul lui Rădunovic, să-l odihnim pe Radunovic, dar a zis ăsta de 22 de ani că nu mai poate, că a obosit. Mi-a plăcut mult Lixandru, a ținut mijlocul, a luat fața adversarului, mi-a plăcut de el, ca în vremurile bune, și Thiam s-a luptat.

Asta a fost situația. Mă interesează campionatul acum, să vedem. Pe mine mă interesa coeficientul și banii la meciul ăsta. Faptul că am urcat de pe 28 pe 27 contează, 150.000 în plus, contează. În situația asta în care suntem noi mai luăm 900.000 de euro.

Azi nu au fost mai buni ca noi, dacă îl aveam pe Tănase era altă situația. Lipsă de încredere, acolo când ajungi, Olaru, Thiam, David Miculescu, trebuie să dea ca Cisotti, nu la întâmplare, ei așa au dat, trebuia cu încredere.

Doar play-off-ul mai contează

E important să intrăm în play-off și să luăm campionatul, de ce să nu mă gândesc, ce-i mare lucru, nu e diferență mare?! Ar fi normal să nu mai pierdem puncte, se mai întărește echipa, vine Tănase, vine și Arad. Tănase putea și azi juca, dar nu am vrut noi, s-a întors din Serbia, joacă în weekend. Arad o să joace cu Botoșani poate, nu-mi fac probleme, îl așteptăm, nu forțăm. Echipa caută încredere, la fel ca anul trecut, meciul ăsta poate ne dă încredere.

De Politic m-am convins… nu mă convinge de un an de zile, trebuie să mai aduc, nu numai pentru campionat, că poate mai facem față, dar mai trebuie să aduc jucători, cu ăștia nu poți să faci față. Trebuie jucători valoroși cu care să câștigi meciurile mai ușor, cu ăștia nu poți. L-ați văzut pe Cisotti, cât e de slăbănog, bagă picioarele lui slabe, ați văzut cum face”, a spus Gigi Becali la Digi Sport.

„Alibec pleacă la Farul, Politic, în Cipru, în Grecia”

La finalul intervenției, Becali a vorbit despre transferuri și a anunțat ce se va întâmpla:

„Alibec probabil pleacă mâine, la Farul. Dacă reușesc să iau jucători acum repede, îl dau pe Politic în Cipru, în Grecia. Până pe 9 e perioada de transferuri. Dacă iau, îl dau, ce să-i fac dacă nu mă ajută cu nimic?!

Nu știu ce iau, ce văd, acum am hotărât. Politic nu-i soluție, ce să-i fac, dacă văd că George nu e soluție, ce să-i fac? Renunț la doi, iau unul, renunț la Alibec, trebuie să iau jucători, măcar 2 neapărat, dau 3, să iau unul. Renunț la ei… când sunt jucători în care nu îți pui baza e ca și cum nu-i ai. Pe Politic pot să-l duc în Grecia, dacă iau, că ăia mă tot sună, să-l dau împrumut.

E meritul lui Târnovanu că nu am luat goluri, ce, am zis că nu e portar bun? Dar așa trebuie, să schimb”.

