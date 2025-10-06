Dinamo și Rapid sunt pe podium și în etapa 13 se vor întâlni în derby, după reluarea campionatului ce va lua acum pauză pentru meciurile echipei naționale.

Dinamo e pe locul trei, 23 de puncte, și Rapid e pe primul loc, 25 de puncte.

Andrei Nicolescu a anunțat ce înseamnă Dinamo – Rapid, meci ce are loc la 19 octombrie, ora 20:30.

Superliga ia pauză și revine în forță la mijlocul lunii cu Dinamo – Rapid. „Fotbalul românesc merită derby-ul la nivelul ăsta, cât mai sus”

„Cred că meciul cu Rapid este interesant. Sunt două echipe într-o formă bună și cred că va fi o măsură și pentru noi, și pentru Rapid. Fiecare are un parcurs bun, foarte bun pentru Rapid care e pe locul 1, obținut în condiții în care fiecare comentează despre evoluția echipelor. Clar va fi o confirmare pentru una sau alta dintre echipe.

(n.r. – După mulți ani fotbalul românesc pregătește un Dinamo – Rapid cu ambele formații bătându-se acolo sus, la titlu, la podium) Cred că merită fotbalul românesc. Oricum, echipele astea două merită, pentru că ambele au trecut prin situații dificile, au fost la un pas de dezintegrare. Fotbalul românesc merită derby-ul asta așa, la nivelul ăsta, cât mai sus.

(n.r. – Cum este Karamoko care a fost indisponibil?) Nu e nimic grav. Nu am vrut să forțăm, pentru că am văzut terenul. Dacă terenul ar fi fost în condiții normale și nu ploua, el era în lot. Dar având în vedere ce s-a întâmplat cu vremea am zis să nu forțăm”, a explicat Andrei Nicolescu, la Fanatik.

Președintele lui Dinamo a mai spus: „Suntem într-un progres față de sezonul precedent. Și comparăm primele 3 meciuri pe care le-am avut cu echipele cu care am jucat anul trecut în play-off și avem rezultate mai bune, avem progres. Să ne aducem aminte că meciul de la Galați, e unul pe care nu trebuia să-l pierdem. Am făcut un meci bun acolo. A venit o înfrângere nemeritată, dar se întâmplă. A fost foarte important momentul acela, am stat în vestiar cu toții și am spus: Nu e vina noastră, pentru că ceea ce face, facem corect. Haideți să fim în continuare la fel și vor veni și rezultatele. Și uite că se întâmplă”.