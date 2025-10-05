Prima pagină » Sport » Rapid a ajuns pe primul LOC în Superliga, după victoria cu Farul. Remarcații lui Costel Gâlcă

05 oct. 2025, 08:42, Sport
Rapid a urcat pe primul loc în Superliga, după ce a învins Farul, 3-1, în etapa 12.

Ionuț Larie (autogol, 9), Alexandru Dobre (20, 67), respectiv Ionuț Vînă (56) au marcat în meciul disputat în Giulești.

Rapid are 25 de puncte și conduce în clasament, Farul e pe opt, 15 puncte.

Au jucat echipele:

RAPID: Aioani – Cr. Manea, Paşcanu, Kramer, Bădescu (Vulturar 63) – K. Keita, Gojkovic (Braun 63), T. Christensen (Grameni 80) – Al. Dobre, Koljic (Baroan 63), Petrila (Micovschi 80). ANTRENOR: Costel Gâlcă

FARUL: Buzbuchi – Sîrbu (Furtado 46), Larie, Ţîru, C. Ganea – Vînă, Dican (Markovic 74), Radaslavescu (Banu 46) – N. Grigoryan (Vojtus 68), Işfan, R. Tănasă (I. Cojocaru 82). ANTRENOR: Ianis Zicu

Remarcații lui Costel Gâlcă

„Era important să luăm cele trei puncte pentru suporteri, pentru încrederea noastră. Trebuia să jucăm și a doua repriză, nu la fel, dar putem să facem mai mult în atac, să ajungem la poarta adversă. Nu am reușit, au pus presiune pe noi, am intrat prea relaxați sau cu puțină frică. Antrenamentele sunt foarte, foarte reușite, dar trebuie să spunem că am jucat și contra unui adversar care este agresiv, care tot timpul caută profunzimea, are calitate și atunci mi-a fost mult mai greu.

Ne dorim ca pe viitor să arătăm mult mai bine în toate aspectele. Am pierdut practic controlul meciului în a doua repriză. Am făcut multe schimbări de direcție și atunci le-a fost mult mai greu, de aceea am și marcat două goluri, am mai avut o ocazie mare prin care puteam să decidem meciul la pauză, dar repriza a doua am pierdut mijlocul terenului.

Prea multă frică, cel puțin așa văd eu din afară, trebuia să avem personalitate mai multă, să jucăm, așa cum am făcut-o și în prima repriză, să avem mai multă răbdare la construcție și pe inițiere.

Koljic e într-o formă foarte bună, astăzi a și marcat, mă bucur pentru el, a făcut și un meci bun atât cât a putut, dar trebuie să punctez că și Baroan a intrat cu o atitudine foarte bună, mi-a plăcut mult, a ajutat echipa, a depus efort. Manea a crescut foarte mult, a venit după o accidentare, a făcut un progres important și merită să ajungă la echipa națională, dar jucătorii mai au perioade mai proaste și vor să plece în altă parte.

Eu sper ca el sau alții care își doresc asta să o facă la sfârșitul campionatului. E important să aibă continuitate, cu un trofeu sau două. E important să fim uniți, să ne gândim la echipă în primul rând și după aceea la cele personale. Dobre e jucător important pentru noi, cum e și Petrila, care au un unu contra unu foarte bun. De câte ori au mingea pun în dificultate apărările adverse. Mă bucur că a reușit să marcheze”, a declarat Gâlcă, la Prima Sport.

