Dinamo a învins Unirea Slobozia, 1-0, în „piscina” de la Clinceni. Andrei Nicolescu: „Nu vreau să mă compromit așa”

04 oct. 2025, 09:14, Sport
Dinamo a învins Unirea Slobozia, 1-0, la Clinceni, în primul meci din etapa a 12-a a Superligii. Terenul a fost aproape impracticabil din cauza ploii abundente.

Stipe Perica (65) a marcat singurul gol al meciului de la Clinceni și roș-albii sunt invincibil de nouă etape. Au șase victorii și trei egaluri.

Unirea Slobozia avea trei jocuri fără să piardă, două victorii și un egal.

Au jucat echipele:

UNIREA SLOBOZIA: Gurău – A. Dorobanţu, Safronov, Antoche, C. Toma (Dragu 70) – Coadă (Purece 70), Hamdiu – Afalna (Ronaldo Deaconu 81), Jeno, Ed. Florescu (Bărbuţ 59) – Ahmed Said (Espinoza 60). ANTRENOR: Andrei Prepeliţă

DINAMO: Epassy – Sivis, K. Boateng, Stoinov, Opruţ – Milanov (Kyriakou 46), Gnahore (I. Mărginean 46), C. Cîrjan (Cr. Mihai 80) – D. Armstrong (Alberto Soro 68), Al. Pop (Perica 60), Al. Musi. ANTRENOR: Zeljko Kopic

„Prima repriză, nu este o situație în care să joace vreun jucător de Liga 1. Cred că trebuie să tragem un semnal de alarmă, eu nu vreau să fiu părtaș la așa ceva. Toți care suntem părtași ar trebui să nu permitem așa ceva, în primul rând pentru sănătatea jucătorilor. Apoi ne compromitem toți, de la federație până la cluburi, acceptând aceste compromisuri. Înțeleg uneori, dar totuși nu.

Ne facem noi de râs, ne compromitem. Prima repriză este altceva, dar nu fotbal. Dacă vrem să progresăm, dacă vrem să rămânem în aceeași mentalitate ca acum 20 de ani, acceptăm. Aș putea să tac din gură, echipa mea a câștigat, am putea fi fericiți și să mergem înainte.

Dar eu nu vreau să mă compromit așa, să văd la AFAN, pentru jucătorii ăștia, indiferent de echipă, să pună piciorul în prag: domne, așa ceva nu se poate.

Regulamentul este destul de simplu: doar arbitrul dă drumul la meci, dacă consideră că se poate juca, dar pe lângă sunt diverse foruri care coordonează așa ceva și nu trebuia jucat. Nu a fost fotbal. Prima repriză nu a fost fotbal, a doua a fost așa și așa. Nu asta ne dorim, ăsta nu e fotbal.

Mulțumit de atitudinea jucătorilor, că au luptat și am luat 3 puncte. Dar cu riscuri mari, nici nu știm ce accidentări pot să fie, nu e numai despre Dinamo, e de toată lumea implicată. Dacă la VAR s-a dat henț, ce să zic eu… Dar mi se pare că în minutul 90 a fost un 11 metri, pe care… oricum fazele de genul ăsta, pe asemenea ploaie… mă uit la Pop în minutul 5, pe un stop-cadru se văd trei picioare la el, dar nu cred că se poate vedea ceva pe o asemenea ploaie. Nu este un sprint, este o anduranță și încercăm să luăm puncte cu echipele mici și, față de anul trecut, cu echipele de play-off avem alte rezultate, deci există un progres”, a declarat președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu.

Mediafax
