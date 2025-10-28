După opt luni de la retragerea din activitate, Simona Halep surprinde lumea tenisului mondial cu o revenire neașteptată. Fosta campioană de Grand Slam, care a ridica tricolorul până în vârful clasamentului WTA, va participa, în perioada 1–8 noiembrie 2025, la Turneul Campioanelor de la Riad, unde va reveni în circuit, de această dată într-o postură oficială.

Lovitură de imagine pentru tenisul românesc. Simona Halep a anunțat luni că revine în circuitul WTA, la doar opt luni după retragerea oficială, urmând să ocupe o funcție oficială în cadrul Turneului Campioanelor 2025, programat la Riad, Arabia Saudită, între 1 și 8 noiembrie, anunță Prosport.

Deși nu a dezvăluit încă rolul exact, Halep a confirmat că va face parte din echipa de organizare a competiției, un semn clar că imaginea ei rămâne a fost și va rămâne extrem de puternică în lumea tenisului mondial.

„Bună, tuturor. Aici Simona Halep. Sunt încântată să fac parte din Turneul Campioanelor de la Riad în acest an. Este un eveniment atât de special, care reunește cele mai bune jucătoare de tenis, pe o scenă nouă. Asigurați-vă că vă luați biletele și veniți să experimentați acest turneu fantastic alături de noi”, a transmis Halep într-un videoclip publicat pe contul oficial de X al competiției.

Halep, imaginea turneului de elită din tenisul feminin

Organizatorii WTA Finals 2025 au confirmat că Simona Halep se va implica în promovarea evenimentului, fiind prima ei apariție oficială după retragere.

„Simona Halep abia așteaptă să ia parte la acțiunea de la Riad”, au precizat organizatorii.

Turneul reunește cele mai bune opt jucătoare ale sezonului: Aryna Sabalenka, Iga Swiatek, Coco Gauff, Amanda Anisimova, Jessica Pegula, Madison Keys, Jasmine Paolini și Elena Rybakina.

Reamintim că Simona Halep s-a retras din tenis în februarie 2025, considerând că o revenire în elita WTA nu mai era posibilă după scandalul de dopaj care i-a afectat grav cariera.

Decizia organizatorilor de a o coopta pe Halep pentru ediția din 2025 nu este întâmplătoare. „Simo” este extrem de apreciată în Orientul Mijlociu, locuind de mai mult timp în Dubai, Emiratele Arabe Unite. Prezența sa la Riad aduce o importantă valoare de imagine evenimentului, într-o regiune care investește masiv în tenisul feminin.

De-a lungul carierei, Simona Halep a participat de cinci ori la Turneul Campioanelor, oferind unele dintre cele mai memorabile momente ale competiției.

În 2014, românca a reușit una dintre cele mai răsunătoare victorii din carieră, când a înfrânt-o pe Serena Williams cu 6-0, 6-2 în faza grupelor, ajungând ulterior în finală, unde americanca și-a luat revanșa.