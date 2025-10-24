Prima pagină » Actualitate » AVEREA Simonei Halep s-a redus considerabil. Cum a pierdut fosta sportivă câteva milioane de dolari

AVEREA Simonei Halep s-a redus considerabil. Cum a pierdut fosta sportivă câteva milioane de dolari

24 oct. 2025, 18:28
AVEREA Simonei Halep s-a redus considerabil. Cum a pierdut fosta sportivă câteva milioane de dolari
Simona Halep, fosta campioană de Grand Slam, ar fi pierdut aproximativ 18 milioane de dolari din avere în doar câteva luni, potrivit estimărilor făcute de publicația americană Celebrity Net Worth

Dacă în perioada de glorie a carierei sale sportive Halep avea o avere estimată la 48 de milioane de dolari, acum, la aproape un an de la retragerea din tenis, suma s-ar fi redus la 30 de milioane de dolari.

Gaura de 18 milioane de dolari

Potrivit publicației americane, declinul financiar al sportivei are legătură directă cu scandalul de dopaj care i-a grăbit retragerea și i-a afectat imaginea. Halep a pierdut mai multe contracte importante de sponsorizare, inclusiv parteneriatul cu brandul de ceasuri de lux Hublot, și a rămas fără veniturile uriașe generate de tenis.

Procese costisitoare și investiții în imobiliare

O parte semnificativă a pierderilor ar fi provenit din onorariile avocaților implicați în procesele din ultimii doi ani, cel de dopaj și cel de despăgubiri deschis în SUA. În paralel, fosta jucătoare a continuat să învestească în imobiliare și HoReCa, deținând mai multe unități hoteliere la mare și la munte, dar veniturile din aceste domenii nu acoperă pierderile suferite.

Halep încearcă acum să-ți refacă averea printr-un proces intentat companiei Quantum Nutrition Inc, de la care solicită despăgubiri de 10 milioane de dolari. Ea susține că suplimentul contaminat cu roxadustat i-a distrus cariera și imaginea publică și că a fost tratată inechitabil de Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului (ITIA).

Surse foto: Mediafax foto

