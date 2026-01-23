Toate calculele. Ce șanse mai are FCSB să se califice în play-off-ul Europa League, după înfrângerea cu Dinamo Zagreb

FCSB a fost învinsă în Croația de Dinamo Zagreb, scor 1-4, însă, chiar și cu acest rezultat negativ, campioana României se mai poate agăța de un fir de speranță în ceea ce privește șansele de calificare în faza play-off-ului Europa League.

Formația pregătită de Elias Charalambous a pierdut categoric în fața celor de la Dinamo Zagreb, în etapa cu numărul 7 din Europa League. Deși șansele campioanei României de a se califica în play-off-ul competiției au scăzut în urma înfrângerii, roș-albaștrii mai pot spera înaintea ultimei etape a grupei unice, programată joia viitoare, de la 22:00.

Roș-albaștrii ar putea ajunge totuși să fie printre primele 24 de echipe clasate ,la finalul celor 8 etape, cu doar nouă puncte acumulate. Dacă ne gândim că echipele aflate în fața campioanei României în acest moment nu se vor mai întâlni în meciuri directe în ultima rundă, FCSB ar putea avea, totuși, șanse mai departe în competiție.

Ce șanse are FCSB să se califice mai departe în Europa League. Toate calculele

Astfel, dacă ar obține o victorie în fața celor de la Fenerbahce joia viitoare, pe Arena Națională, cu cel puțin 3-0 pentru un golaveraj mai bun, echipa lui Gigi Becali le-ar depăși pe Salzburg, Basel, Feyenoord, Ludogoreț, Celtic și Young Boys, dacă acestea se vor încurca în ultima etapă.

”Roș-albaștrii” au nevoie de 5 rezultate favorabile din 6 posibile:

Young Boys ar trebui să piardă contra celor de la Stuttgart

Celtic să piardă în fața lui Utrecht sau să scoată un egal, însă să rămână sub FCSB la golaveraj. În prezent, golaverajul lui Celtic este de -4.

Ludogorets să piardă sau să facă maximum un egal cu Nice.

Feyenoord să piardă sau să scoată maximum un egal cu Real Betis. În cazul în care ar câștiga, trebuie să aibă un golaveraj mai slab decât FCSB. În prezent, olandezii au -3.

FC Basel să piardă sau să scoată maximum un egal cu Viktoria Plzen. Dacă se va impune, la fel ca în cazul lui Feyenoord, trebuie să aibă un golaveraj mai slab decât FCSB. În prezent, elvețienii au -3.

Salzburg ar trebui să piardă sau să scoată maximum un egal cu Aston Villa. În cazul în care vor câștiga, austriecii trebuie să aibă un golaveraj mai slab decât FCSB. Acum au -4, notează DigiSport.

Sports Meets Data a notat că FCSB mai are, în acest moment, doar 7% șanse ca acest scenariul să se îndeplinească, iar echipa pregătită de Charalambous să se califice în primăvara europeană.

FCSB este pe locul 29 în clasament în acest moment și ar trebui să avanseze cinci poziții pentru a ajunge în play-off-ul Europa League.

AUTORUL RECOMANDĂ