Rogobete anunță controale la Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași. Ministrul Sănătății explică de ce i s-ar putea desface contractul de muncă managerului

În cursul zilei de marți, 3 noiembrie, Alexandru Rogobete a anunțat controale la Institutul de Psihiatrie „Socola” Iași. Într-un dialog cu jurnaliștii, ministrul Sănătății a dezvăluit condițiile în care managerul unității ar putea avea contractul de muncă desfăcut.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a trimis inspectori la Iași pentru verificarea tuturor saloanelor Institutului de Psihiatrie „Socola”. El a avertizat că va rezilia contractul managerului dacă se confirmă că i-au fost prezentate doar saloanele curate în timpul vizitei.

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„Direcția sanitară de stat s-a deplasat, în această dimineață, la Iași unde începe o acțiune de control amplă, pentru că am primit informații că doamna manager m-a dus în saloane unde lucrurile erau în regulă atunci când am fost în vizită și realitatea din spital este cu totul alta. Având aceste informații, am extins controlul cu inspectorii din Ministerul Sănătății, care vor verifica fiecare salon.

Dacă se dovedește că doamna manager mi-a arătat doar saloanele curate, vă asigur că în aceeași zi doamna manager va avea contractul de management desfăcut”, a spus Alexandru Rogobete.

Rogobete: „Îi asigur pe pacienți că fac tot ce îmi stă în putere”

Alexandru Rogobete a susținut că imaginea PSD nu trebuie judecată după acțiunile câtorva membri. Ministrul a anunțat că vrea să introducă încă 40 de medicamente pe lista celor compensate până la finalul lunii decembrie.

„Este important ca oamenii să înțeleagă că, în general, este bine să nu generalizăm. Faptul că au apărut una, două, trei persoane care au deschis un narativ public la nivel național, nu înseamnă că tot Partidul Social Democrat are această imagine. Pentru că nu este corect. Cât despre zona de pacienți, îi asigur pe pacienți că fac tot ce îmi stă în putere și lucrez cu toate instituțiile și cu toate organismele din jurul Ministerului Sănătății, astfel încât să le asigurăm accesul la medicamente. La final de decembrie îmi doresc să introducem alte 40 pe lista de compensate. Ca mesaj general, consider că atunci când ai o funcție publică, ești o persoană cu demnitate publică, e bine să-ți păstrezi demnitatea în toate formele de manifestare”, a mai precizat Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătății vizitase unitatea medicală luna trecută

Vă reamintim că Rogobete a vizitat, în octombrie, Institutul de Psihiatrie Socola, după informațiile despre un pavilion infestat cu ploșnițe. La momentul acela, informațiile apărute în spațiul public au arătat că persoanele din conducerea spitalului a început să remedieze problemele. Pavilionul a fost evacuat și au fost efectuate lucrări de dezinsecție și reabilitare. Mai multe detalii AICI.