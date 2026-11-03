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Povestea lui Karl Bushby, britanicul care a călătorit pe jos 50.000 km în jurul lumii timp de 28 de ani. Mama lui l-a întâmpinat în lacrimi la întoarcerea acasă: „Unde ai fost?”

Karl Bushby - Foto: X@BREF_ACTUALITES
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Karl Bushby a revenit acasă, în Anglia, după o călătorie de 28 de ani și aproximativ 50.000 de kilometri. A traversat jungle, deșerturi și întinderi înghețate, a înotat prin Marea Caspică și Canalul Mânecii, iar la final și-a îmbrățișat mama, pe care nu o mai văzuse de ani de zile.

„Unde ai fost?” Acestea au fost cuvintele cu care Angela Bushby și-a întâmpinat fiul, întors acasă după aproape trei decenii petrecute într-o călătorie în jurul lumii. Femeia plângea în timp ce îl îmbrățișa, în fața locuinței din nordul Angliei, unde un banner cu mesajul „Bine ai venit acasă, fiule” marca sfârșitul unei aventuri începute la 1 noiembrie 1998, potrivit ABC News.

Aventura lui Karl Bushby a început când avea 29 de ani, când a plecat din Punta Arenas, Chile, hotărât să ajungă înapoi în Anglia fără să folosească avioane, automobile sau alte mijloace de transport care să îl ducă mai departe pe traseu. Luni, la vârsta de 57 de ani, fostul parașutist britanic și-a încheiat călătoria după ce a parcurs aproximativ 31.000 de mile, echivalentul a aproape 50.000 de kilometri, traversând patru continente și 30 de țări.

În cei 28 de ani, Bushby a trecut prin regiuni izolate, a înfruntat temperaturi extreme, a fost arestat, s-a confruntat cu animale sălbatice și a rămas blocat ani întregi din cauza restricțiilor de frontieră. Criza financiară din 2008 și pandemia de COVID-19 i-au întârziat, la rândul lor, întoarcerea.

Potrivit Associated Press, britanicul și-a respectat promisiunea de a nu reveni definitiv acasă înainte de a-și duce misiunea la capăt. În ultima zi, a împins căruciorul în care își transporta echipamentul până în centrul orașului, unde sute de oameni îl așteptau în fața primăriei. După primirea organizată în cinstea sa, a pornit spre casa mamei.

„Îmi pare rău că v-am făcut să așteptați”, a glumit Karl Bushby în fața mulțimii. „Asta e, s-a terminat?”

Sursa video – X/@yesknow

O călătorie care trebuia să dureze câțiva ani s-a transformat într-o aventură de aproape trei decenii

Ideea expediției a apărut la mijlocul anilor ’90, după ce tatăl său, Keith Bushby, fost militar, i-a trimis o felicitare de ziua de naștere. În mesajul scris pe felicitare, acesta i-a povestit despre o discuție dintre doi soldați ai forțelor speciale, care analizaseră posibilitatea de a merge pe jos de la Londra la New York, traversând regiunea Strâmtorii Bering.

În trecutul îndepărtat, în perioadele în care nivelul oceanelor era mai scăzut, între Asia și America de Nord exista o întindere de uscat cunoscută drept Beringia, despre care cercetătorii consideră că a reprezentat una dintre căile de migrație ale populațiilor preistorice.

Ani mai târziu, Bushby a transformat această idee într-un proiect personal: să străbată lumea pe jos, pornind din extremitatea sudică a Americii de Sud și revenind în Marea Britanie.

La început, a calculat că traseul ar putea fi parcurs în aproximativ cinci ani. A înțeles însă că estimarea era prea optimistă și s-a pregătit pentru o expediție de cel puțin 12 ani.

„Bănuiam că va dura 12 ani plus. Iar acel «plus» era unul mare. Dar nici în cele mai îndrăznețe vise nu ne-am fi imaginat vreodată 28 de ani”, a povestit aventurierul britanic.

Prima parte a traseului l-a purtat prin America de Sud și America Centrală, unde a fost nevoit să traverseze regiuni periculoase, fără drumuri amenajate.

În 2001, a trecut prin zona Darién, dintre Columbia și Panama, o regiune acoperită de junglă, păduri tropicale și munți, cunoscută pentru dificultatea terenului și prezența grupărilor armate. Bushby a reușit să evite confruntările din Columbia, însă a fost reținut timp de 18 zile după ce a traversat o zonă de frontieră restricționată din Panama.

Una dintre cele mai dificile etape a urmat în 2006, când a încercat să traverseze Strâmtoarea Bering, dintre Alaska și Rusia, împreună cu aventurierul american Dimitry Kieffer. Cei doi au parcurs aproximativ 90 de kilometri peste întinderi de gheață aflate permanent în mișcare. Au căzut în apa înghețată, s-au confruntat cu un urs polar și au fost aproape să își piardă toate proviziile după ce sania lor a ajuns în mare.

În timpul expediției au fost transportați temporar cu elicopterul într-o zonă sigură, după care și-au reluat traversarea.

La capătul acestei etape, problemele nu s-au încheiat. Bushby și Kieffer au fost reținuți de autoritățile ruse pentru intrare ilegală în țară și au riscat deportarea. Traversarea Rusiei avea să dureze aproape zece ani, cu numeroase întreruperi provocate de dificultățile obținerii vizelor și de condițiile meteorologice, care permiteau deplasarea în anumite regiuni numai câteva luni pe an.

În 2012, după ce autoritățile ruse i-au refuzat viza, Bushby a organizat un protest neobișnuit. A mers pe jos din Los Angeles până la Ambasada Rusiei din Washington, D.C., încercând să atragă atenția asupra situației sale. Demersul l-a ajutat în cele din urmă să obțină documentele necesare continuării expediției.

Finanțarea a reprezentat o altă problemă. Criza economică din 2008 a redus sprijinul sponsorilor, iar în 2020 pandemia de COVID-19 a adus noi restricții de călătorie și dificultăți în traversarea frontierelor. Pentru a-și respecta regula de a nu folosi mijloace de transport care să îl ducă mai departe pe traseu, britanicul a ales inclusiv să înoate peste Marea Caspică și Canalul Mânecii.

Revederea cu familia după ani de despărțire. Și-a cunoscut nepoata pentru prima dată

Pe parcursul celor aproape trei decenii, Bushby s-a întâlnit ocazional cu membri ai familiei care au călătorit pentru a-l vedea în diferite puncte ale traseului.

Sursa video – X/@curious_X_

Luna trecută, după traversarea Canalului Mânecii, a fost întâmpinat pe plaja din Dover de tatăl său și de frații săi. Tot atunci, a avut parte de o altă reîntâlnire importantă: și-a revăzut fiul, Adam, în vârstă de 36 de ani, din prima căsătorie, alături de care petrecuse foarte puțin timp în perioada expediției.

Bushby și-a cunoscut pentru prima dată și nepoata de 12 ani, un moment pe care l-a descris drept uimitor.

Reîntâlnirea cu mama sa a avut însă o încărcătură aparte. Nu o mai văzuse de zece ani și încercase de multe ori să își imagineze cum va arăta ziua în care va ajunge din nou în fața casei. Când a sosit, Angela Bushby l-a îmbrățișat plângând, în timp ce camerele de filmat și fotografii surprindeau momentul.

„Poartă-te frumos, mamă”, a glumit Bushby în timp ce femeia îl ținea în brațe. „Revino-ți.”

Aventurierul a recunoscut că întâlnirea a fost mult mai greu de descris decât își imaginase.

„A fost aproape șocant să-mi văd mama după atâta timp. S-a schimbat mult. Cu toții ne-am schimbat mult în tot acest timp”, a mărturisit Karl Bushby.

Sursa video – X/@RJGAshmore

Fostul parașutist spune că experiența nu ar fi fost posibilă fără ajutorul primit de la oameni întâlniți în cele 30 de țări traversate.

„Se spune că e nevoie de un sat, dar, literalmente, a fost nevoie de o lume întreagă ca să ajung aici”, a declarat britanicul.

Acesta a vorbit despre sprijinul oferit de persoane necunoscute, comunități locale și autorități, care l-au ajutat în diferite momente ale expediției.

„Bunătatea străinilor, atât de mulți, de la indivizi la state naționale, m-a adus înapoi aici astăzi. Nu am făcut asta singur. A fost o echipă mare. Cea mai mare echipă. Pământul”, a spus Bushby.

Înainte de întoarcerea acasă, aventurierul a recunoscut că finalul expediției îi provoca și o stare de neliniște. După aproape 28 de ani în care viața sa fusese organizată în jurul unei singure misiuni, nu știa exact cum se va adapta la o existență obișnuită. Una dintre perspectivele cu care trebuia să se obișnuiască era aceea de a locui, cel puțin pentru o perioadă, în subsolul casei mamei sale.

„E ca și cum ai păși peste orizontul evenimentelor într-o gaură neagră. Habar n-am ce urmează să se întâmple în viața mea”, a declarat Bushby pentru Associated Press.

Programul următoarelor luni include deja mai multe activități. Britanicul are planificate șase conferințe în următoarele două luni și pregătește o continuare a volumului său de memorii, „Giant Steps”. În paralel, regizorul german Werner Herzog realizează un documentar despre călătoria sa în jurul lumii.

Bushby se așteaptă să treacă printr-o perioadă de adaptare, asemănătoare celei descrise de alți aventurieri după încheierea unor expediții de lungă durată.

„Singura modalitate prin care cred că poți trece peste asta este să-ți găsești o altă misiune, o altă pasiune și să te ții ocupat. Asta intenționez să fac”, a declarat Karl Bushby.

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