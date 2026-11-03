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Percheziții la Spitalul Județean Botoșani, în această dimineață. Mai mulți angajați sunt suspectați că ar fi sustras medicamente cu regim special. Ar fi fost trecute în fișele unor pacienți care nu le-au primit

Percheziții la Spitalul Județean Botoșani, în această dimineață. Mai mulți angajați sunt suspectați că ar fi sustras medicamente cu regim special. Ar fi fost trecute în fișele unor pacienți care nu le-au primit
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Șase percheziții au avut loc la Spitalul Județean Botoșani, într-un dosar de delapidare și abuz în serviciu. Perchezițiile s-au desfășurat în dimineața zilei de marți, 3 noiembrie. Anchetatorii suspectează că angajați ar fi furat medicamente cu regim special și le-ar fi trecut fictiv în fișele pacienților de la Urgențe, fără să le administreze.

Angajații ar fi furat medicamente speciale și le-ar fi înregistrat fictiv în documentele pacienților de la Urgențe, fără ca aceștia să beneficieze de ele. De asemenea, Anchetatorii suspectează și pontaje false. Unii angajați ar fi fost trecuți la muncă în zilele libere, deși nu lucrau, pentru a încasa bani necuveniți, arată Mediafax.

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Percheziții la Spitalul Județean Botoșani, în această dimineață. Mai mulți angajați sunt suspectați că ar fi sustras medicamente cu regim special. Ar fi fost trecute în fișele unor pacienți care nu le-au primit

Percheziții la Spitalul Județean Botoșani, în această dimineață. Mai mulți angajați sunt suspectați că ar fi sustras medicamente cu regim special. Ar fi fost trecute în fișele unor pacienți care nu le-au primit. Foto: Shutterstock.

Ancheta vizează fapte de delapidare și abuz în serviciu. Cercetările continuă sub coordonarea procurorilor, pentru clarificarea cazului și stabilirea măsurilor legale.

Spitalul Mavromati din Botoșani a mai fost vizat de anchete. În 2023, procurorii au făcut aproape 100 de percheziții într-un dosar privind presupusa fraudare a concursurilor de angajare, în perioada 2018-2023.

Operațiunea Jupiter: sute de percheziții la nivel național

De altfel, vă reamintim că marți, 3 noiembrie, operațiunea Jupiter continuă cu sute de percheziții în toată țara. Acțiunile vizează persoane suspectate de infracțiuni economice, evaziune fiscală, contrabandă, spălare de bani și corupție, dar și de încălcarea legislației privind armele și exploatarea forestieră. Autoritățile urmăresc și recuperarea prejudiciilor.

„Polițiștii și procurorii urmăresc documentarea activității infracționale a persoanelor cercetate, recuperarea prejudiciilor și indisponibilizarea bunurilor obținute din săvârșirea de infracțiuni sau deținute ilegal.

Persoanele depistate vor fi conduse la audieri, în vederea luării măsurilor legale în fiecare cauză. Activitățile de astăzi se desfășoară în contextul măsurilor luate la nivelul Poliției Române, pentru combaterea infracționalității de orice fel. Pe parcursul zilei, în funcție de evoluția anchetei în fiecare caz, Poliția Română va oferi informațiile ce pot fi făcute publice”, arată un comunicat al autorităților.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ

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