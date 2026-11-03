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Sindicaliștii de la Institutul Național de Statistică anunță că vor protesta la Ministerul Finanțelor și cer plata drepturilor salariale câștigate în instanță

Sindicaliștii de la Institutul Național de Statistică anunță că vor protesta la Ministerul Finanțelor și cer plata drepturilor salariale câștigate în instanță
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Angajații Institutului Național de Statistică (INS) vor protesta miercuri, 4 noiembrie, în fața Ministerului Finanțelor, începând cu ora 10:00. Sindicatul din Institutul Național de Statistică București (SINSB) reclamă neplata unor drepturi salariale câștigate prin hotărâri judecătorești definitive și menținerea unor diferențe salariale față de angajații altor instituții publice, se arată în comunicatul emis de reprezentanții sindicatului.

Aceștia acuză autoritățile că au amânat plata tranșelor restante aferente anilor 2025 și 2026, deși acestea au fost stabilite prin decizii definitive ale instanțelor. Reprezentanții angajaților consideră că această situație încalcă drepturile salariaților și afectează încrederea în respectarea hotărârilor judecătorești.

O altă nemulțumire vizează nivelul salariilor din instituție. Potrivit SINSB, personalul INS se numără printre angajații cel mai slab remunerați din administrația publică, în pofida responsabilității și importanței activității desfășurate.

Sindicaliștii au publicat lista nemulțumirilor

Reprezentanții sindicali solicită plata integrală a drepturilor salariale restante și alinierea grilei de salarizare a personalului INS la cea aplicabilă angajaților Secretariatului General al Guvernului (SGG).

Aceștia susțin că măsurile bugetare și reducerea cheltuielilor de personal riscă să accentueze problemele cu care se confruntă instituția și afectează stabilitatea angajaților, precum și capacitatea INS de a produce date statistice la standarde europene și de a colabora cu instituții precum Eurostat.

Protestul este organizat de SINSB, sindicat afiliat Federației Naționale a Sindicatelor din Administrație și va avea loc miercuri, 4 noiembrie 2026, în fața Ministerului Finanțelor, de la ora 10:00.

Ce transmite sindicatul în comunicat

„Considerăm inacceptabilă nerespectarea unor drepturi recunoscute de instanțele de judecată și atragem atenția că această atitudine, coroborată cu politicile bugetare adoptate fără o analiză obiectivă a situației reale a instituției, contribuie la accentuarea problemelor cu care INS se confruntă de o lungă perioadă de timp, afectând stabilitatea resursei umane, capacitatea instituțională și, implicit, calitatea datelor statistice produse şi relaţionarea cu institutţiile similare din reţeaua europeană, cu precădere Eurostat.

SINSB denunță nerespectarea hotărârilor judecătorești, perpetuarea discriminării salariale, diminuarea veniturilor și promovarea unor politici bugetare care pun în pericol stabilitatea și funcționarea statisticii oficiale”, potrivit comunicatului.

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