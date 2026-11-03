Gabriela Firea anunță un pas important pentru finanțarea tratamentelor FIV din bani europeni. România, cea mai infertilă țară din UE

Europarlamentarul PSD Gabriela Firea anunță adoptarea unor amendamente care ar putea permite direcționarea fondurilor europene către prevenirea, diagnosticarea și tratarea infertilității.

Propunerile au fost aprobate la votul asupra avizului privind bugetul general al Uniunii Europene pentru anul 2027. Firea susține că următorul obiectiv este recunoașterea persoanelor diagnosticate cu infertilitate drept vulnerabile social, astfel încât statele membre, inclusiv România, să poată utiliza fonduri structurale pentru finanțarea programelor de fertilizare in vitro (FIV), mai ales că, potroivit europarlamentarului, România este cea mai infertilă țară din Uniunea Europeană.

Într-o postare pe Facebook, Gabriela Firea a anunțat că amendamentele depuse în calitate de membru al Comisiei pentru drepturile femeilor din Parlamentul European au fost adoptate în etapa avizării bugetului UE pentru 2027.

”Ca membru al Comisiei pentru drepturile femeilor din Parlamentul European am introdus amendamente prin care fonduri din programul EU4Health pot fi direcționate, la nivel european, către prevenirea, diagnosticarea, consilierea și sprijinul social al infertilității și al oncofertilității. La votul pe avizul referitor la bugetul general al Uniunii Europene pentru anul 2027, amendamentele au fost adoptate și suntem cu un pas înainte.

A mai rămas o luptă importantă: stabilirea la nivelul UE că o persoană diagnosticată cu infertilitate este vulnerabilă din punct de vedere social. Așa, instituțiile din România ar putea folosi direct pentru programul FIV fonduri europene din programele structurale, care nu pot avea acum această utilizare. Un cuplu din România ar trebui să aibă aceleași șanse la tratamente la fel ca un unul din Danemarca sau Belgia.

România are cea mai mare scădere a fertilității din UE! 10%, într-un singur an. Asta înseamnă mai mulți pacienți diagnosticați cu infertilitate și o presiune mai mare pe autorități pentru a găsi soluții pentru oprirea declinului demografic”, a scris Gabriela Firea pe pagina sa de Facebook.

Gabriela Firea: ”Înregistrăm un declin istoric al natalității”

Gabriela Firea atrage atenția asupra scăderii numărului de nașteri și a dificultăților cu care se confruntă persoanele care își doresc copii. De asemenea, Firea susține că, în perioada 2023–2024, numărul nașterilor a scăzut cu aproximativ 14%, atingând cel mai redus nivel din ultimul secol.

”În Săptămâna Europeană a Fertilității, trebuie să tragem un semnal de alarmă clar privind amploarea acestui fenomen care riscă să afecteze o generație întreagă de români, dar și de cetățeni europeni. Înregistrăm un declin istoric al natalității. În 2023-2024, numărul nașterilor a scăzut cu aproximativ 14%, atingând cel mai mic nivel din ultimul secol.

Anul acesta, i-am cerut președintei Comisiei Europene, cu date clare, să înființeze un fond european destinat luptei împotriva infertilității. Pentru mulți dintre tinerii care au acum între 25 și 45 de ani, FIV-ul a devenit singura soluție care-i poate face părinți, dar la fel de mulți nu-și permit costurile tratamentului medical.

Mă bucur că în România continuă Programul Național FIV pe care l-am înființat când am condus Ministerul Familiei. Cu ajutorul colegilor mei social-democrați care au condus ulterior ministerul, 10.000 de familii sunt sprijinite anual cu până la 15.000 de lei pentru fertilizare. În plus, la București continuă programul pe care l-am inițiat în mandatul de primar general, cu ajutorul colegilor mei consilieri”, a încheiat Firea.