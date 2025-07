FCSB se desparte de Andrei Gheorghiță și transferul la Petrolul e tot mai aproape. Mijlocașul a venit la echipa roș-albastră în iarnă de la Poli Iași și în acest sezon a bifat trei meciuri.

În această perioadă FCSB renunță la unii ca Alexandru Băluță, Malcom Edjouma, Jordan Gele, Marius Ștefănescu sau Ovidiu Perianu.

Gheorghiță are o cotă de 700.000 de euro, potrivit transfermarkt, iar la FCSB a jucat 15 meciuri și a înscris un gol.

Transferul lui Andrei Gheorghiță la Petrolul e iminent! Detalii de ultimă oră oferite de Claudiu Tudor, președintele „lupilor galbeni”

Andrei Gheorghiță a ajuns la FCSB sub formă de împrumut, iar în vară a fost transferat definitiv pentru250.000 de euro.

„Da, este adevărat că îl vrem pe Andrei Gheorghiță. Am discutat puțin cu patronul clubului FCSB, dar și cu jucătorul. Vom vedea în zilele următoare dacă se va face transferul sau nu. (n.r. dacă vine sub formă de împrumut) Asta rămâne de văzut, vedem care sunt condițiile. Acum urmează să mai aibă meciul de astăzi și apoi vedem. Nu am intrat în mai multe detalii. Ni-l dorim pe jucător, patronul a fost ok, iar jucătorul pare interesat. A rămas că ne auzim după dubla acesta pe care o au cei de la FCSB”, a declarat Claudiu Tudor, președintele Petrolului, potrivit Digi Sport.

După FCSB – Farul, 1-2, Gigi Becali spunea despre Andrei Gheorghiță: „Nu am avut jucători deloc. În dreapta pe Gheorghiță, care nu este. Încet-încet încep să-mi dau seama că nu este un jucător care poate face față la FCSB. A pierdut toate mingile. Dacă n-ai 4-5 jucători, iar ăia de pe teren nu funcționează, n-au valoare, asta se întâmplă”.

