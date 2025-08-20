Trei jucători de la FCSB pot rata meciul cu Aberdeen din Scoția. „Noi nu avem ce face”

Radunovic, Ngezana și Alhassan pot rata Aberdeen – FCSB pentru că nu au încă viză, fiind jucători extracomunitari.

Aberdeen – FCSB, turul din play-off-ul Europa League, se joacă joi, 21 august, de la 21:45. Partida va fi live pe Voyo.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB Mihai Stoica spune că situația s-ar putea rezolva până azi.

Trei jucători de la FCSB pot rata meciul cu Aberdeen din Scoția

FCSB a rezolvat o parte din problemele de lot. „Șut s-a antrenat normal, Radunovic s-a antrenat normal, Denis Alibec s-a antrenat normal. Doar Cercel nu s-a antrenat. Alibec rămâne acasă” a anunțat oficialul FCSB, Mihai Stoica.

„Sunt 700 de bilete pentru noi. E o chestie foarte ciudată. În mod normal, se dă un link de plată. Noi trebuie să vindem doar cash, să venim cu bani din România și să vindem în lire sterline. E ceva alambicat. Ne-au dat o casă de bilete la stadion, în ziua meciului. Se vor face rezervări, vin oameni de la Londra probabil. Așa a fost și la Glasgow, nu îi poți scoate din tabieturile lor.

Noi nici acum nu avem viză pentru extracomunitari. Nu puteam aplica pentru viză, nu știam dacă nu jucam în Scoția. Ngezana, Radunovic și Baba Alhassan… Dar mai e o zi, putem rezolva până mâine.

Nu puteam face cerere dinainte, nu exista motiv. La noi nu e problemă, ne plătim fiecare viza, câte 16 pounds. E foarte frumos să mergi în Europa, dar ne costă charterul aproape 200.000 de euro! Plecăm cu un avion de lux.

Există un pericol ca cei trei să facă ce a făcut Tom Hanks în filmul The Terminal. Sper să nu se întâmple asta. Am găsit oameni de la ambasada României la Londra și consulatul la Edinburgh dornici să ne ajute. Problema e că nu depinde de ei, ci de cei care dau aici. Noi nu avem ce face! Am plătit taxele de urgență, ne-am făcut treaba”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.