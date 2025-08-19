Prima pagină » Actualitate » Decizie neașteptată: FCSB și Csikszereda au bătut palma, înaintea meciului direct! La ce înțelegere au ajuns cele două cluburi

19 aug. 2025, 14:04, Actualitate
FCSB și Csikszereda au bătut palma, decizie neașteptată luată de cele două cluburi înaintea meciului direct, programat pentru etapa a 9-a din Superligă. Mai rămâne doar ca LPF să își dea acordul în privința acestei înțelegeri.

Concret, FCSB nu va mai întâlni Csikszereda acasă în turul campionatului regulat.

La cererea clubului bucureștean, ordinea partidelor a fost inversată, astfel încât duelul programat în septembrie se va disputa la Miercurea-Ciuc, iar revanșa va avea loc anul viitor, în Capitală.

De ce s-a inversat ordinea disputării partidelor

Motivul schimbării? Arena Națională este rezervată în perioada respectivă pentru East European Comic Con 2025, eveniment dedicat pasionaților de gaming, filme și cultură pop, care se va desfășura între 12 și 14 septembrie.

Cum stadionul nu poate fi folosit, FCSB ar fi fost obligată să caute o soluție de compromis pentru meciul considerat pe teren propriu, iar oficialii campioanei nu au dorit să facă acest lucru.

Nu este prima dată când Superliga își ajustează calendarul pentru evenimente majore. În sezonul trecut, CFR Cluj și Universitatea Cluj au procedat la fel, din cauza festivalului Untold, care ocupă anual Cluj Arena.

Decizia FCSB vine într-un moment în care echipa lui Elias Charalambous a fost deja nevoită să își dispute mai multe meciuri „acasă” pe alte stadioane. „Roș-albaștrii” au evoluat în Ghencea împotriva lui Hermannstadt, Inter Club d’Escaldes și Farul, iar situația s-ar fi repetat acum și cu duelul contra ciucanilor.

Până la întâlnirea cu Csikszereda, FCSB are un program încărcat: jocurile de campionat cu FC Argeș și CFR Cluj, plus dubla din play-off-ul Europa League, contra scoțienilor de la Aberdeen. Prima manșă va avea loc pe 21 august, la ora 21:45, în deplasare, iar returul – ultima partidă a echipei pe Arena Națională, înainte de pauza impusă – este programat o săptămână mai târziu.

Liga Profesionistă de Fotbal urmează să oficializeze în curând modificarea calendarului.

