Turcia – România, LIVE TEXT de la 19:00 pe Gândul. Naționala își joacă ultima șansă pentru calificarea la Campionatul Mondial

Turcia primește vizita României, azi, 26 martie, de la 19:00, în barajul pentru Campionatul Mondial din 2026. Partida va putea fi urmărită la TV pe Prima TV sau în format LIVE TEXT, pe GÂNDUL.
Naționala României își dispută ultima șansă pentru calificarea la Campionatul Mondial, dar tricolorii nu au deloc o misiune ușoară. În cazul unei victorii cu Turcia, fotbaliștii lui Mircea Lucescu vor da peste Slovacia sau Kosovo. Naționala noastră s-a duelat ultima dată cu Turcia în noiembrie 2017, într-un meci amical, câștigat cu 2-0 de tricolori.
”E un meci ca o finală în care nu există favoriți. Mă bucur să-l văd pe Mircea Lucescu pe bancă, e un om pe care îl respect enorm și e un antrenor de talie mondială. Mă bucur că s-a întors pe bancă. România este o echipă periculoasă, cu jucători buni, o echipă cu calitate, cu identitate, care joacă de multă vreme împreună.
Merih (n.r. Demiral, incert pentru meci) este un jucător foarte important, care a fost decisiv în multe meciuri. Sperăm să-l recuperăm. Avem jucători care pot face față acestui meci important. Am analizat adversarul pe video, i-am văzut și pe viu. România este o echipă cu identitate. Sunt și individualități, jucători valoroși”, a spus Montella, pentru Digi Sport.
Mircea Lucescu le-a antrenat pe Galatasaray şi Beşiktaş în Turcia. ”Il Luce” a pregătit chiar și naționala Turciei în perioada între 2017 şi 2019. La conferința de presă premergătoare partidei, antrenorul a dezvăluit ce sfaturi le-a dat jucătorilor săi înainte de meci.
„Le-am povestit jucătorilor despre stadion, despre suporteri. Când m-am despărţit de Beşiktaş ca antrenor, am spus că toţi banii rămaşi să se folosească pentru adâncirea stadionului, 3-4 metri. Apoi, s-a refăcut tot stadionul până a devenit unul dintre cele mai frumoase din lume!”, a declarat selecţionerul României.
„Sunt mulţi jucători turci care au debutat cu mine, pe vremea când eu am preluat-o era printre cele mai bătrâne din Europa. Mă bucur pentru ce au reuşit între timp jucătorii pe care i-am debutat, dar sunt nostalgiile omului care a ajuns la vârsta mea. Disponibilitatea profesională însă trebuie să fie maximă!”, a mai spus Lucescu.
PORTARI
Laurențiu Popescu (Universitatea Craiova, 0/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0), Ionuț RADU (7/0);
FUNDAȘI
Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 36/2), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 44/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 8/1), Andrei COUBIȘ (Universitatea Cluj, 0/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 50/2);
MIJLOCAȘI
Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 6/0), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 72/12), Nicolae STANCIU (Dalian Yingbo | China, 84/15), Florin TĂNASE (FCSB, 26/5), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 51/8), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 43/11), Alexandru DOBRE (FC Rapid 1923, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 33/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 2/1);
ATACANȚI
Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 7/2), David MICULESCU (FCSB, 6/0), Marius COMAN (UTA Arad, 0/0).