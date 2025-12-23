U BT Cluj a întrecut luni, pe teren propriu, pe croații lui KK Split, scor 105-87 (54-38), în etapa a XI-a din grupa A a Ligii Adriatice.

Partida este a şaptea victorie în grupa A pentru echipa antrenată de Mihai Silvăşan, care nu va avea parte de zile libere de Crăciun, următorul meci fiind în 26 decembrie, cu SC Derby din Muntenegru.

U BT Cluj, victorie după victorie în Liga Adriatică la baschet masculin

Principalii marcatori ai partidei au fost Ceaser 19 puncte, Woodbury 18, Creek 15, Russell 14, Miron 12, pentru U BT Cluj, respectiv Jordano 18, Kucic 17, Dragic 16, pentru oaspeţi.

Mihai Silvășan susține că elevii săi au controlat jocul și a evidențiat numărul important de puncte marcate și de pase decisive reușite de aceștia.

„Sincer, am fost puțin îngrijorați de acest meci, luând în considerare faptul că ne-au lipsit trei jucători importanți de perimetru, care ne oferă fizicalitate, cu atât mai mult cu cât știam că Split, dacă îi lași să joace, pot face lucruri bune și pot avea un meci bun. Cred că am avut un mindset bun, oricine a fost pe teren a luptat și și-a făcut treaba.

Am controlat jocul, am pasat bine mingea, am marcat 105 puncte, am avut 31 de pase decisive, așa că a fost un meci frumos și este un sentiment plăcut după meci. Noi îl considerăm deja încheiat, avem un alt meci peste doar trei zile, așa că trebuie să ne odihnim și să ne pregătim pentru acela”, a spus Silvă, potrivit site-ului oficial al clubului.

Cum arată clasamentul?

1. Dubai Basketball 18 puncte (9 jocuri)

2. Partizan Mozzart Bet 17 (9)

3. U-BT Cluj-Napoca 17 (10)

4. Igokea 14 (9)

5. FMP 14 (10)

6. KK Split 13 (10)

7. Borac Mozzart 12 (9)

8. Krka 12 (10)

9. SC Derby 12 (10)