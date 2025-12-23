Prima pagină » Sport » Universitatea Craiova e pe primul loc în Superliga, după ce a învins cu 5-0 pe FK Csikszereda

Universitatea Craiova e pe primul loc în Superliga, după ce a învins cu 5-0 pe FK Csikszereda

23 dec. 2025, 05:49, Sport
Universitatea Craiova e pe primul loc în Superliga, după ce a învins cu 5-0 pe FK Csikszereda

Universitatea Craiova încheia anul pe primul loc în Superliga, după ce a învins FK Csikszereda, 5-0, în ultimul meci din etapa a 21. Au marcat David Matei (18, 33), Carlos Mora (40), Assad Al Hamlawi (70, 86).

Craiova e prima în clasament, 40 de puncte, Rapid e pe doi, 39 de puncte, FC Botoșani e pe trei, 38 de puncte, și Dinamo e pe patru, 38 de puncte. În play-off sunt și FC Argeș, 34 de puncte, și Oțelul Galați, 33 de puncte.

Universitatea Craiova e pe primul loc în Superliga, după ce a învins cu 5-0 pe FK Csikszereda

„Nu se dau trofee în decembrie, trebuie să continuăm să muncim. Nu este ușor, bineînțeles. Avem respect pentru adversari. Crăciunul ne găsește fericiți, dar sunt doar trei puncte, nimic mai mult. Am făcut o treabă bună, nu e ușor. Am jucat multe meciuri în ultima perioadă, am suferit, am și pierdut, de aceea trebuie să rămânem echilibrați. Nu suntem în cea mai bună formă, trebuie să continuăm să muncim.

Sunt fotbaliști profesioniști și sunt foarte fericit pentru ei. Muncesc mult și trebuie să rămână pe acest drum. Uneori am jucat și slab, dar trebuie să continuăm munca. Sunt foarte multe echipe bune, jucători buni, antrenori. Trebuie să mergem acasă și să ne odihnim. Au fost câteva luni intense, în care s-a muncit mult. Este timpul, în opinia mea, să ne deconectăm puțin de la fotbal și să pregătim următoarea parte a sezonului.

Sunt foarte fericit pentru echipă. Echipa este cea mai importantă. Golul este rodul muncii unei echipe, nu al individualităților. Pentru mine este important că au marcat mulți jucători, iar ceilalți au muncit pentru a le crea această ocazie. Trebuie să ne propunem lucruri îndrăznețe. Este fotbal, nu jucăm singuri, avem adversari, iar nimic nu este mai important decât echipa. Crăciun fericit, familia este mai importantă decât orice și vreau să le transmit tuturor Sărbători fericite”, a declarat Filipe Coelho, antrenorul Craiovei, la Prima Sport.

Recomandarea video

Mediafax
Bolojan despre Crăciun: Ce își dorește, ce face și ce mănâncă
Digi24
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”
Cancan.ro
Ce au putut face Andra și Cătălin Măruță în avion, în fața tuturor pasagerilor. 'Eu făceam plângere la compania aeriană'
Prosport.ro
FOTO. Antrenoarea de tenis care predă în rochii îndrăznețe și pantofi cu toc a atras atenția tuturor
Adevarul
Judecătorul care a desființat decizia CCR de anulare a alegerilor din 2024, prezent la discuțiile cu Nicușor Dan. Ce a propus la Cotroceni
Mediafax
Ce promite Ilie Bolojan pentru anul viitor. Vești bune despre inflație și economie, dar și o condiție pusă de premier
Click
Motivul pentru care e bine să pui un bănuț în bradul de Crăciun. Tradiția păstrată din generație în generație
Digi24
Prima reacție a Rusiei la dezvăluirile serviciilor secrete americane privind planul lui Putin de a ataca alte țări din Europa
Cancan.ro
Cutremur în lumea interlopă! Elvis Pian a fost eliberat din închisoare
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Fabrica din România care a produs 1 milion de anvelope în 2025. Este singura din lume cu zero emisii de CO2
Descopera.ro
Ceva s-a prăbușit pe Lună! Momentul a fost înregistrat
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Descopera.ro
Poșta daneză oprește distribuirea scrisorilor după 400 de ani

Cele mai noi