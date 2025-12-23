Universitatea Craiova e pe primul loc în Superliga, după ce a învins cu 5-0 pe FK Csikszereda

Universitatea Craiova încheia anul pe primul loc în Superliga, după ce a învins FK Csikszereda, 5-0, în ultimul meci din etapa a 21. Au marcat David Matei (18, 33), Carlos Mora (40), Assad Al Hamlawi (70, 86).

Craiova e prima în clasament, 40 de puncte, Rapid e pe doi, 39 de puncte, FC Botoșani e pe trei, 38 de puncte, și Dinamo e pe patru, 38 de puncte. În play-off sunt și FC Argeș, 34 de puncte, și Oțelul Galați, 33 de puncte.

„Nu se dau trofee în decembrie, trebuie să continuăm să muncim. Nu este ușor, bineînțeles. Avem respect pentru adversari. Crăciunul ne găsește fericiți, dar sunt doar trei puncte, nimic mai mult. Am făcut o treabă bună, nu e ușor. Am jucat multe meciuri în ultima perioadă, am suferit, am și pierdut, de aceea trebuie să rămânem echilibrați. Nu suntem în cea mai bună formă, trebuie să continuăm să muncim.

Sunt fotbaliști profesioniști și sunt foarte fericit pentru ei. Muncesc mult și trebuie să rămână pe acest drum. Uneori am jucat și slab, dar trebuie să continuăm munca. Sunt foarte multe echipe bune, jucători buni, antrenori. Trebuie să mergem acasă și să ne odihnim. Au fost câteva luni intense, în care s-a muncit mult. Este timpul, în opinia mea, să ne deconectăm puțin de la fotbal și să pregătim următoarea parte a sezonului.

Sunt foarte fericit pentru echipă. Echipa este cea mai importantă. Golul este rodul muncii unei echipe, nu al individualităților. Pentru mine este important că au marcat mulți jucători, iar ceilalți au muncit pentru a le crea această ocazie. Trebuie să ne propunem lucruri îndrăznețe. Este fotbal, nu jucăm singuri, avem adversari, iar nimic nu este mai important decât echipa. Crăciun fericit, familia este mai importantă decât orice și vreau să le transmit tuturor Sărbători fericite”, a declarat Filipe Coelho, antrenorul Craiovei, la Prima Sport.