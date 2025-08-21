Dan Pandelea, managerul lotului național de fitness challenge, a anunțat programul Miss & Mister Fitness pentru perioada 23-24 august de la Mamaia.

Evenimentul are loc pe Faleza Mamaia Nord, zona Complex Nautic. „Posing, atitudine, costume – totul pregătit pentru momentul tău de glorie”, anunță organizatorii.

Unde are loc Miss & Mister Fitness din 23 și 24 august 2025

„Avem un parteneriat, Federația Română de Culturism și Fitness cu Organizația Manegementul Destinației Mamaia Nord și Consiliul Local Năvodari, care au venit alături de noi în această întreprindere a noastră.

Și vom avea, pe 22 august, două competiții: O competiție de tradiție în fitness-ul și culturismul românesc, Tiger Classic.

Vom avea o vendetă de Skanderbeg, Iron Oncescu Tournament. Ion Oncescu se întoarce în zona de competiții, de data asta ca și organizator, iar pe 23 august vom avea un concurs de fitness challenge din programul Campionul școală pentru copii și unul pentru seniori, urmând ca pe 23, la ora 5, să avem Miss și Mister Fitness România – un concurs deja devenit de tradiție, aflat la a cincea ediție, unde vom avea disciplinele oficiale ale federației bikini fitness, wellness fitness, men fizic și fit model”, a notat Pandelea.

