21 aug. 2025, 08:46, Sport
Cine e jucătorul-cheie de la FCSB. Presa britanică, analiză înaintea meciului campioanei României cu Aberdeen

Aberdeen – FCSB se joacă joi, de la 21:45, în play-off-ul Europa League, și va fi transmis pe Voyo. Înaintea meciului, jurnaliștii scoțieni au analizat cele două echipe, au anunțat că se va încheia 1-1 pe tabelă și l-au arătat pe Florin Tănase ca fiind principalul pericol pentru echipa lui Jimmy Thelin.

SportsMole notează că echipa calificată se va decide în returul de peste o săptămână din România, care va avea loc pe Arena Națională, de la ora 21:30.

Cum arată echipele în viziunea presei scoțiene:

Aberdeen (4-2-3-1): Mitov – Jensen, Dorrington, Milne, Devlin – Shinnie, Nilsen – Milanovic, Aouchiche, Keskinen – Yengi

FCSB (4-2-3-1): Târnovanu – Crețu, Ngezana, Popescu, Pantea – Chiricheț, Șut – Miculescu, Tănase, Cisotti Bîrligea

„Aberdeen ar trebui să trimită în teren un prim 11 asemănător celui din victoria de sâmbătă din Cupă cu Greenock Morton, fundașii Emmanuel Gyamfi și Kristers Tobers rămânând în continuare indisponibili din cauza accidentărilor. O schimbare ar trebui să apară însă la mijloc, căpitanul Graeme Shinnie fiind așteptat să revină și să i se alăture lui Sivert Heltne Nilsen, după ce a fost odihnit în weekend. Totuși Leighton Clarkson și Ante Palaversa se vor lupta pentru un loc în compartimentul median. În fața lor, împrumutatul de la Sunderland, Adil Aouchiche, speră să evolueze din nou în spatele unicului vârf, Kusini Yengi, care a marcat primul său gol pentru Dons sâmbătă.

FCSB ar trebui să revină la o formulă de start apropiată de cea din victoria cu 3-1 în deplasare cu Drita, din turul precedent al calificărilor Europa League, după ce au rotit lotul în meciul de campionat cu Rapid București din weekend. Omul-cheie Florin Tănase a revenit în primul ’11’ la ultimul meci, după ce ratase acea dublă manșă, iar el ar putea juca un rol important și în continuare, având deja patru goluri în șase meciuri de campionat în acest sezon. Daniel Bîrligea ar trebui să conducă atacul, după ce a fost golgheterul echipei sezonul trecut, cu 17 reușite în 35 de apariții, în timp ce Juri Cisotti și David Miculescu au înscris amândoi din flancuri în ultima partidă europeană a roș-albaștrilor. FCSB a demonstrat deja că are capacitatea de a concura pe scena continentală în acest sezon, iar noi mizăm pe faptul că vor reuși să țină piept lui Aberdeen, echipă care a început greu sezonul, joi, înainte de manșa retur din România, săptămâna viitoare”, au scris aceștia.

