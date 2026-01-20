Universitatea Craiova a învins Petrolul și a revenit pe primul loc în Superliga

Universitatea Craiova a revenit pe primul loc în Superliga, după ce a învins Petrolul Ploiești, 4-0, în ultimul meci din etapa 22.

Au marcat Steven Nsimba (16 – penalty, 17), Ștefan Baiaram (81) și Luca Băsceanu (90+6 – penalty).

Oltenii au 43 de puncte și sunt pe primul loc în Superliga, iar Petrolul, 20 de puncte, e pe locul 13 în clasament.

Au jucat echipele:

Petrolu Poiești: Krell – Ricardinho (Diogo Rodrigues 78), P. Papp, Y. Roche, Cr. Ignat (A. Dumitrescu 46) – R. Pop (David Paraschiv 83), Dongmo, M. Dulca, V. Gheorghe (Chică-Roşă 46) – Jyry (Rafinha 83) – Grozav. Antrenor: Eugen Neagoe

Universitatea Craiova: Isenko – Romanchuk, Stevanovic, Screciu – Samuel Teles, D. Matei (Băsceanu 85), Mekvabishvili (T. Băluţă 65), Cicâldău (Al. Creţu 86), Bancu – Nsimba (Al Hamlawi 72), Etim (Baiaram 65). Antrenor: Filipe Coelho

„Sunt mulțumit. A fost un meci diferit față de cel din Cupă. Jucătorii au înțeles ceea ce avem de făcut. Este un rezultat corect. Nu a fost ușor. Am încercat să înscriem ca să rezolvăm partida. În unele momente a trebuit să suferim. Am avut această capacitate. În repriza a doua puteam să controlăm mai bine meciul, să avem mai multă posesie, dar rezultatul este corect.

Pentru mine nu este cel mai important jucătorul care înscrie. Este o muncă de echipă. Atacanții și extremele muncesc la fazele care duc la gol. Uneori înscrie un jucător, altădată altul. Importantă este echipa. Contează cel mai mult ce fac pe parcursul săptămânii jucătorii la antrenamente. Toți tinerii de aici se antrenează bine. Se lucrează foarte bine. Nu mă uit niciodată atunci când aleg jucătorii la vârstă. După felul în care muncesc, doar atât.

Eu sunt antrenorul. Lucrez cu jucătorii pe care îi am la dispoziție. Sunt fericit cu jucătorii pe care îi am aici. Nu știi niciodată ce se poate întâmpla. Fereastra de transferuri este în continuare deschisă. Lucrăm cât mai bine posibil să dăm tot ce putem cu cei pe care îi avem la dispoziție”, a declarat Filipe Coelho, la Prima Sport.