Conference League. Craiova ratează calificarea în primăvara europeană, în prelungiri. Filipe Coelho, „desființat” de o fostă glorie a clubului

Universitatea Craiova a ratat dramatic calificarea în primăvara europeană, pierzând partida cu AEK, de la Atena, disputată joi seara, 18 decembrie. Oltenii au condus cu 2-0, dar în prelungirile meciului au încasat două goluri.

Astfel, după 2-3 cu AEK, „Știința” ratează calificarea în faza superioară a Conference League.

Două goluri luate în prelungiri

Partida disputată la Atena a fost una dramatică. Fotbaliștii olteni au condus cu 2-0, goluri reușite în minutele 30 și 59 de Ștefan Bairam și Alexandru Cicâldau. Grecii au redus din avantaj în minutul 64 prin golul croatului Domagoj Vida, care a primit o pasă decisivă de la românul Răzvan Marin.

Atacantul elvețian Dereck Kutesa a egalat în minutul 98, iar Luka Jovic a înscris în minutul 15 al prelungirilor, de la 11 metri, lovitură acordată după consultarea sistemului VAR. Imediat după executarea penalty-ului arbitrul a fluierat finalul meciului.

În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova s-a clasat pe locul 25, primul de pe lista echipelor eliminate. De altfel, echipele de pe locurile 21-24 s-au calificat în play-off-ul Conference League, deși au același număr de puncte ca Universitatea. Golaverajul mai bun a făcut diferența.

Meciurile din play-off-ul Conference League vor fi stabilite prin tragere la sorți și se vor disputa anul viitor.

Țicleanu, atac devastator la adresa portughezului Coelho

După meci, Aurel Țicleanu, fostă mare glorie a clubului din Bănie, l-a „desființat” pe antrenorul Filipe Coelho pentru schimbările făcute în prelungirile partidei. În opinia sa, cele două mutări au destabilizat echipa, iar „Știința” a plătit pentru asta.

În minutul 96, la scorul de 2-1 pentru Craiova, tehnicianul lusitan i-a scos pe Teles și Anzor, înlocuindu-i cu Mogoș și Stevanovic. Țicleanu a remarcat că Universitatea a pierdut doi mijlocași care aveau forța să țină jocul departe de poarta „Științei”.

„Nu poți face două schimbări de fundași în minutele 90. Nu schimbi structura unei echipe care a mers bine. Nu se face așa ceva. Nu-l bagi pe Lyes Houri.

Dacă îi dai o sabie, pică pe el. Nu poți merge la luptă cu Houri. Îmi pare rău pentru munca copiilor! Nu se fac schimbările astea. Știți de ce nu se fac schimbările pe fazele fixe defensive? Pentru că știu omul meu la faza fixă”, a răbufnit Țicleanu.

„Craiova merita mult mai mult la cum a jucat. Coelho s-a gândit la centrările din final și a făcut schimbările din prelungiri. Nimic nu te făcea să crezi că se va ajunge la asta. Îmi pare rău pentru toată lumea”, a comentat și Basarab Panduru.

