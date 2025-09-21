Liderul Universitatea Craiova a suferit prima înfrângere în acest sezon din Superliga, 0-1, cu Oțelul, în etapa a 10-a. Golul a fost marcat de Joao Lameira.

Oțelul a reușit să se impună fără gol primit în fața echipei din Bănie, care rămâne pe primul loc în clasament.

Echipa gălățeană venea după o singură victorie în șase etape, iar Craiova e la primul meci în care nu înscrie, fiind incluse și cele din Conference League.

Universitatea Craiova, prima înfrângere în Superliga. Cum a numit Laszlo Balint echipa lui Mirel Rădoi

Laszlo Balint, antrenorul celor de la Oțelul, a spus că formația olteană e cea mai bună ofensiv și și-a lăudat jucătorii după surpriza etapei.

„Sunt mulțumit, echipa a arătat bine, evoluție consistentă, am fost împinși mai aproape de careu, au fost situații ale adversarului, am jucat împotriva liderului, echipă cu o forță ofensivă deosebită, are cel mai bun atac din campionat.

Apreciez atitudinea băieților, spiritul, am învățat din ultima etapă, că am ratat mult, sunt trei puncte foarte importante, într-un moment nu foarte ușor, rămânem echilibrați, pentru a menține linia, pentru că vreau să eliminăm aceste evoluții oscilante.

Ultima etapă am făcut un joc bun, cu cifre bune, nu am avut reușite de partea noastră, am discutat foarte mult individual, colectiv, să fim eficienți, iar acum am ținut poarta intactă în fața Universității Craiova. A fost un 1-0 scurt, îi las să savureze puțin această victorie și după să ne concentrăm pe ce avem de făcut, pentru că urmează o deplasare grea.

E normal la ce schimbări am avut, jucători veniți din alte campionate cu diferite niveluri de pregătire, provocări mari. Preocuparea noastră este să egalăm acest nivel, sunt meciuri destul de bune, cu rezultate importante, așa că ne dorim să avem constanță. Este greu de estimat cât o să dureze până o să reușim asta, pentru că au apărut probleme”, a declarat Laszlo Balint, la Prima Sport.