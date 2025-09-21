Prima pagină » Sport » Universitatea Craiova, prima înfrângere în Superliga. Cum a numit Laszlo Balint ECHIPA lui Mirel Rădoi

Universitatea Craiova, prima înfrângere în Superliga. Cum a numit Laszlo Balint ECHIPA lui Mirel Rădoi

21 sept. 2025, 10:41, Sport
Universitatea Craiova, prima înfrângere în Superliga. Cum a numit Laszlo Balint ECHIPA lui Mirel Rădoi

Liderul Universitatea Craiova a suferit prima înfrângere în acest sezon din Superliga, 0-1, cu Oțelul, în etapa a 10-a. Golul a fost marcat de Joao Lameira.

Oțelul a reușit să se impună fără gol primit în fața echipei din Bănie, care rămâne pe primul loc în clasament.

Echipa gălățeană venea după o singură victorie în șase etape, iar Craiova e la primul meci în care nu înscrie, fiind incluse și cele din Conference League.

Universitatea Craiova, prima înfrângere în Superliga. Cum a numit Laszlo Balint echipa lui Mirel Rădoi

Laszlo Balint, antrenorul celor de la Oțelul, a spus că formația olteană e cea mai bună ofensiv și și-a lăudat jucătorii după surpriza etapei.

„Sunt mulțumit, echipa a arătat bine, evoluție consistentă, am fost împinși mai aproape de careu, au fost situații ale adversarului, am jucat împotriva liderului, echipă cu o forță ofensivă deosebită, are cel mai bun atac din campionat.

Apreciez atitudinea băieților, spiritul, am învățat din ultima etapă, că am ratat mult, sunt trei puncte foarte importante, într-un moment nu foarte ușor, rămânem echilibrați, pentru a menține linia, pentru că vreau să eliminăm aceste evoluții oscilante.

Ultima etapă am făcut un joc bun, cu cifre bune, nu am avut reușite de partea noastră, am discutat foarte mult individual, colectiv, să fim eficienți, iar acum am ținut poarta intactă în fața Universității Craiova. A fost un 1-0 scurt, îi las să savureze puțin această victorie și după să ne concentrăm pe ce avem de făcut, pentru că urmează o deplasare grea.

E normal la ce schimbări am avut, jucători veniți din alte campionate cu diferite niveluri de pregătire, provocări mari. Preocuparea noastră este să egalăm acest nivel, sunt meciuri destul de bune, cu rezultate importante, așa că ne dorim să avem constanță. Este greu de estimat cât o să dureze până o să reușim asta, pentru că au apărut probleme”, a declarat Laszlo Balint, la Prima Sport.

Mediafax
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un exercițiu NATO
Digi24
EXCLUSIV De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război. Explicațiile unui general: Coaliția a greșit
Cancan.ro
Toto Dumitrescu se află în arest de 48 de ore, dar tatăl lui… Ilie Dumitrescu şi-a făcut programul ca într-o vacanţă
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Adevarul
Cel mai vechi Spa din România: trei secole de abur, mozaic și povești. Locul care a reinventat igiena urbană
Mediafax
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Click
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
Digi24
Mărturia românului arestat pe nedrept în Italia, după ce un infractor i-a furat identitatea: „Aveau numele și data mea de naștere
Cancan.ro
Boala Lyme o consumă! Celebra vedetă este pe patul de spital și luptă: 'Handicapul invizibil al bolii'
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
observatornews.ro
Câţi bani s-au strâns la buget din tăierile voluntare de salarii ale miniştrilor. Radu Miruţă: "E o fentă"
StirileKanalD
Viteza i-a curmat viața. Un tânăr de 29 de ani a murit la volanul mașinii, după un accident teribil, în Tecuci
KanalD
Un bărbat a fost ucis în urma unui conflict izbucnit în Țăndărei. De la ce a pornit totul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Descopera.ro
Cum se băteau politicienii români la sfârșitul secolului al XIX-lea
Capital.ro
Dezvăluiri din dosarul lui Călin Georgescu. Procurorii descriu o întâlnire secretă după alegeri. A existat un martor
Evz.ro
Povestea primei prezentatoare TV din România: vocea care a făcut istorie
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
Ce mesaj a lăsat Doina Teodoru pe rețelele de socializare, după imaginile care au apărut cu Cătălin Scărlătescu în prezența unei blonde. Ce detaliu extrem de interesant a fost observat
RadioImpuls
NU o să îți vină să crezi ce a descoperit un bărbat după o simplă colonoscopie! Telefonul său a înregistrat din greșeală cum medicii îl insultau în timp ce se afla sub anestezie. Acesta a primit despăgubiri uriașe după ce i-a dat în judecată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Moment fără precedent în astronomie: Ce s-a observat în jurul unei stele neutronice?