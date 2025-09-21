Prima pagină » Sport » Mirel Rădoi, după 0-1 cu Oțelul Galați: „Multe momente am părut prea siguri pe noi”

Mirel Rădoi, după 0-1 cu Oțelul Galați: „Multe momente am părut prea siguri pe noi”

21 sept. 2025, 09:13, Sport
Mirel Rădoi, după 0-1 cu Oțelul Galați: „Multe momente am părut prea siguri pe noi”

Oţelul Galaţi a învins, sâmbătă seară, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, liderul Universitatea Craiova, într-un meci din etapa a zecea a Superligii.

Singurul gol al partidei a fost marcat de Lameira, în minutul 44.

Mirel Rădoi, după 0-1 cu Oțelul Galați: „Multe momente am părut prea siguri pe noi”

„Cred că era aproape imposibil să nu avem o înfrângere. Până la urmă poate e mai bine pentru noi că s-a întâmplat azi. A fost o partidă cu de toate. Ne-am încăpățânat să construim foarte mult pe zonă centrală.

S-a pierdut marcajul. Știam că bat cornere pe prima bară. Când pierzi marcajul e o lipsă de responsabilitate. Din păcate astea sunt execuțiile noastre. Și neinspirați, și puțin ghinion.

Cumva astă seară am avut de toate. Ne-am pripit puțin și după minutul 80 părea un haos de ambele părți. Nu cred că e prima etapă când suntem pe primul loc. Vom vedea pe parcurs dacă lucrul ăsta chiar ne trage în jos.

O să-i întreb și eu pe jucători. Foarte multe lucruri nu sunt de reglat. Cred că am fost echipa cu inițiativă, echipa mai bună. Nu pot să fac o analiză, nu pot să spun de jucători că n-au avut atitudine. Dar în foarte multe momente am părut prea siguri pe noi”, a declarat Mirel Rădoi, la Digi Sport.

Ce meciuri sunt în etapa 10?

Duminică, 21 septembrie

Ora 16.00 Unirea Slobozia – Petrolul Ploieşti
Ora 18.15 CFR 1907 Cluj – UTA Arad
Ora 21.00 FC Rapid – FC Hermannstadt

Luni, 22 septembrie

Ora 18.00 FK Csikszereda Miercurea Ciuc – Metaloglobus Bucureşti
Ora 21.00 Dinamo București – Farul Constanța

