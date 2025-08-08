Universitatea Craiova a învins echipa slovacă Spartak Trnava cu 3-0 în prima manșă a turului al treilea preliminar al Conference League.

Au înscris Ștefan Baiaram (51), Assad Al Hamlawi (54) și Carlos Mora (81). Manșa secundă se va juca la 14 august.

Universitatea Craiova, dacă trece de Spartak Trnava, poate juca în play-off cu învingătoarea dintre Viking Stavanger (Norvegia) și Istanbul Bașakșehir FK (Turcia), care a câștigat cu 3-1 în prima manșă.

Universitatea Craiova – Spartak Trnava 3-0. Mihai Rotaru anunță noi transferuri

„Felicitările după joia viitoare, acum felicitările sunt pentru ce a fost în tribune. Trebuie să fim concentraţi. A fost ceva fantastic, pentru atmosfera de astăzi merită să investeşti în fotbal. Am fost tensionat, încordat. Aşteptam să spargem gheaţa, să dăm un gol şi să câştigăm. Hai să spunem că suntem favoriţi în acest moment, dar mai departe trebuie să fim extrem de serioşi şi de responsabili pentru ce va urma. Echipa este pe un drum bun.

Atâta timp cât eşti pe primul loc în campionat, înseamnă că suntem în grafic, suntem în continuare supăraţi pe acel penalty de la Arad care a băgat-o pe UTA în joc, dar sunt supărat şi pentru cum am gestionat. Din moment ce am reuşit o calificare întorcând de la 2-1 şi câştigând pe Oblemenco cu 4-0. Echipa a jucat, s-a creat emulaţie. Suntem pe un drum bun”, a spus Mihai Rotaru, finanțatorul celor de la Universitatea Craiova, la Prima Sport.