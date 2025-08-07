Universitatea Craiova – Spartak Trnava, în turul 3 din Conference League. Mirel Rădoi: „Dacă nu facem meciul perfect, nu avem nicio șansă”

Universitatea Craiova va întâlni joi, de la ora 21:30, pe Spartak Trnava, în prima manșă din turul al treilea preliminar al Conference League.

Mirel Rădoi a analizat adversarul și crede că echipa slovacă Spartak Trnava este mai puternică față de FK Sarajevo, pe care cei din Bănie au eliminat-o în turul trecut al Conference League.

Dacă trec de Spartak Trnava, oltenii vor înfrunta învingătoarea „dublei” dintre Viking (Norvegia) și Istanbul Bașakșehir (Turcia).

Universitatea Craiova – Spartak Trnava, în turul 3 din Conference League

„Întâlnim un adversar mult mai puternic decât Sarajevo, mult mai dinamic, mult mai bine pregătit, pe ambele faze, știe exact ceea ce vrea. Va fi un joc mult mai greu decât a fost meciul de la Sarajevo, unde am pierdut clar. Ca să putem avea o victorie, cred că trebuie să jucăm aproape perfect. Cred că această echipă va trebui să nu aibă nicio ocazie de gol. Este foarte concentrată la finalizare. După doar două etape trecute în campionatul slovac este pe primul loc. Au cea mai bună apărare, un atac bun, au arătat și câteva ocazii în ultima partidă, dar cumva au avut și anumite momente de care sper să profităm. Dar, per total, echipă mult mai bună decât Sarajevo. Va fi o partidă mult mai grea decât cu Sarajevo. Și tur și retur. Cred că putem, ambele echipe în momentul de față, să ne numim două echipe ghinioniste. Pentru că, din punctul meu de vedere, ambele echipe trebuiau să se întâlnească în play-off”, a afirmat Mirel Rădoi.