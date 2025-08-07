Prima pagină » Sport » Universitatea Craiova – Spartak Trnava, în turul 3 din Conference League. Mirel Rădoi: „Dacă nu facem meciul perfect, nu avem nicio șansă”

Universitatea Craiova – Spartak Trnava, în turul 3 din Conference League. Mirel Rădoi: „Dacă nu facem meciul perfect, nu avem nicio șansă”

07 aug. 2025, 09:54, Sport
Universitatea Craiova - Spartak Trnava, în turul 3 din Conference League. Mirel Rădoi: „Dacă nu facem meciul perfect, nu avem nicio șansă”

Universitatea Craiova va întâlni joi, de la ora 21:30, pe Spartak Trnava, în prima manșă din turul al treilea preliminar al Conference League.

Mirel Rădoi a analizat adversarul și crede că echipa slovacă Spartak Trnava este mai puternică față de FK Sarajevo, pe care cei din Bănie au eliminat-o în turul trecut al Conference League.

Dacă trec de Spartak Trnava, oltenii vor înfrunta învingătoarea „dublei” dintre Viking (Norvegia) și Istanbul Bașakșehir (Turcia).

Universitatea Craiova – Spartak Trnava, în turul 3 din Conference League

„Întâlnim un adversar mult mai puternic decât Sarajevo, mult mai dinamic, mult mai bine pregătit, pe ambele faze, știe exact ceea ce vrea. Va fi un joc mult mai greu decât a fost meciul de la Sarajevo, unde am pierdut clar. Ca să putem avea o victorie, cred că trebuie să jucăm aproape perfect. Cred că această echipă va trebui să nu aibă nicio ocazie de gol. Este foarte concentrată la finalizare. După doar două etape trecute în campionatul slovac este pe primul loc. Au cea mai bună apărare, un atac bun, au arătat și câteva ocazii în ultima partidă, dar cumva au avut și anumite momente de care sper să profităm. Dar, per total, echipă mult mai bună decât Sarajevo. Va fi o partidă mult mai grea decât cu Sarajevo. Și tur și retur. Cred că putem, ambele echipe în momentul de față, să ne numim două echipe ghinioniste. Pentru că, din punctul meu de vedere, ambele echipe trebuiau să se întâlnească în play-off”, a afirmat Mirel Rădoi.

N-am spus multe alte lucruri pozitive despre echipa lor, tocmai ca să nu-i sperii pe băieți. Sunt o echipă foarte bună, credeți-mă când vă spun asta. Și dacă noi nu vom face meciul perfect, nu avem nicio șansă de victorie. Ideea de a veni aici și a conserva un rezultat de 0-0 nu cred că stă nici în filozofia antrenorului și nici în modul lor de a aborda partidele până acum. În momentul în care au mingea, știu ceea ce trebuie să facă, în momentul în care pierd mingea, imediat au reacție în zona balonului și ocupă foarte bine spațiile apropiate și atunci te lasă să joci doar minge lungă. Sunt foarte, foarte bine organizați pe cele două momente. Nu întâmplător sunt aici – Mirel Rădoi

Mediafax
Există „șanse mari” să mă întâlnesc foarte curând cu Putin, spune Trump
Digi24
Momentul în care un civil din Bucea este executat în stradă de către ruși. Urmează jefuirea unui magazin. Vladimir Putin: „Provocări”
Cancan.ro
Nina nu va participa la înmormântarea lui Ion Iliescu. Care este motivul
Prosport.ro
„Milionari și bogătași îi scriu și îi oferă excursii în Europa”. Femeia care a declanșat isteria între bărbații cu bani după ce s-a despărțit de logodnic
Adevarul
1.000 de oameni ar putea fi trimiși în spațiu, într-o cutie de metal, pentru 250 de ani. „Nu se va mai întoarce niciodată”
Mediafax
Fostul preşedinte Ion Iliescu va fi înmormântat joi. Care este programul ceremoniilor
Click
Tragedia cumplită din familia lui Ion Iliescu. Povestea dramatică a fost marturisită chiar de fostul președinte: „A făcut infarct și a murit acolo”
Wowbiz
Avem ULTIMA fotografie cu Ion Iliescu înainte de a muri: Era slab și îmbătrânit Cum arăta fostul președinte
Antena 3
O țară din UE a cumpărat atât de mult aur în 2025 încât acum are rezerve mai mari decât Banca Centrală Europeană
Digi24
VIDEO China a prezentat cei mai noi roboți „lupi” militari care pot ataca în „haită”
Cancan.ro
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu. Ce lipsește de pe ea
Ce se întâmplă doctore
Andreea Bănică, în costum de baie la 46 de ani! Arată fenomenal, la fel ca-n tinerețe
observatornews.ro
EXCLUSIV. Interviu dat de Iliescu înainte de a pleca de la Cotroceni, în 2004: "Aveţi ceva să vă reproșaţi?"
StirileKanalD
Turistă dispărută de 5 zile pe o plajă din Kavala, Grecia. "Obiectele ei personale au rămas pe nisip"
KanalD
Steluța Rodica Coposu, sora cea mică a lui Corneliu Coposu, a murit. Era ultima rudă pe linie directă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Record de viteză: 321 km/h pe o porțiune cu limită la 120. Sancțiunile primite de șofer
Descopera.ro
Războiul feroce dus de Iliescu împotriva Regelui Mihai
Capital.ro
Florin Piersic și Iliescu, la un pas de o gafă istorică. Marele actor se rușinează și acum: De-asta e așa palid…
Evz.ro
Orașul care zboară spre stele. Cum arată nava spațială ce ar putea salva omenirea
A1
Cum arăta Ion Iliescu în tinerețe. Imagini de colecție cu regretatul Președinte al României de pe vremea studenției
Stirile Kanal D
VIDEO Copil de 7 ani aflat în grija bunicii, mort în fața casei
Kfetele
Nina Iliescu nu este prezentă la Palatul Cotroceni. Cum și-a luat rămas bun soția lui Ion Iliescu și ce gest a făcut
RadioImpuls
Derapaj grav în fața camerelor. Afirmația Veronicăi l-a scos din sărite pe Moldo. NU o să-ți vină să crezi ce a spus! Prezentatoarea TV a fost nevoită să intervină de urgență: "Gata, vă rog!". Concurentul din Casa Iubirii, de necontrolat: "Doamne!"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Bubulino, aici am făcut noi prima oară dragoste
Descopera.ro
Moartea Universului ar fi mai aproape decât credem, sugerează noi analize
ACTUALITATE Jurnalist american dat dispărut în timpul unei drumeţii în Norvegia, găsit după o săptămână de căutări: „S-a descurcat pe munte pe vreme foarte rea”
10:21
Jurnalist american dat dispărut în timpul unei drumeţii în Norvegia, găsit după o săptămână de căutări: „S-a descurcat pe munte pe vreme foarte rea”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Iliescu era un lider care chiar citea, spre deosebire de cei din prezent”
10:12
Ion Cristoiu: „Iliescu era un lider care chiar citea, spre deosebire de cei din prezent”
ACTUALITATE ANAF, obligată de ÎCCJ să restituie OMV Petrom peste 435.000.000 de lei TVA pentru tranzacția cu petromservice. Procesul a durat 12 ani
10:12
ANAF, obligată de ÎCCJ să restituie OMV Petrom peste 435.000.000 de lei TVA pentru tranzacția cu petromservice. Procesul a durat 12 ani
COMERȚ Trump nu exclude scenariul unor taxe vamale suplimentare impuse CHINEI, din cauza achizițiilor de petrol din Rusia
10:06
Trump nu exclude scenariul unor taxe vamale suplimentare impuse CHINEI, din cauza achizițiilor de petrol din Rusia
ACTUALITATE Cât costa sicriul de lux „Lincoln” ales pentru trupul lui Ion Iliescu? Cu aceeași bani poți cumpăra un BMW Seria 320 din 2010
09:54
Cât costa sicriul de lux „Lincoln” ales pentru trupul lui Ion Iliescu? Cu aceeași bani poți cumpăra un BMW Seria 320 din 2010
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Prima reacție a unui lider rus la un ULTIMATUM va fi să îl refuze”
09:49
Ion Cristoiu: „Prima reacție a unui lider rus la un ULTIMATUM va fi să îl refuze”