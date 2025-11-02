UTA a câștigat meciul cu Metaloglobus și are 19 puncte în Superliga, iar adversarii sunt ultimii în clasament, șapte puncte. Golurile celor de la UTA au fost înscrise de Marius Coman (minutul 74) și Dmytro Pospelov (86).

A fost primul meci al echipei din Arad, din vară, în care a obținut trei puncte. A încheiat astfel o perioadă de nouă etape fără victorie.

Adrian Mihalcea: „Lumea se gândea când arunc prosopul sau plec cu trenul”

Au jucat echipele:

UTA: Gorcea – Țuțu (62 Barbu), Pospelov, Benga, Alomerovic – Hrezdac, L. Mihai (62 Iacob) – Costache (81 Padula), Roman, Tzionis – Abdallah (72 Coman). Rezerve neutilizate: Iliev – Poulolo, Vlăsceanu, Popescu, Stolnik. Antrenor: Adrian Mihalcea

Metaloglobus: Gavrilaș – Liș (68 Kouadio), Camara, Aggoun, Caramalău, A. Sava (75 Neacșu) – Abbey (68 Milea), Sabater, Zakir (52 D. Irimia) – Huiban, Ely Fernandes (75 Visic). Rezerve neutilizate: Nedelcovici – P. Irimia, Dumitru, Al. Gheorghe, Hadzic, Pasagic, Sârbu. Antrenor: Mihai Teja

Arbitri: George Cătălin Roman (Timișoara) – Nicușor Marin (Suseni-Argeș) și Raul Ghiciulescu (Lugoj). Rezervă: Constantin Olaru (Râmnicu Vâlcea).

Camera VAR: Sorin Costreie (Voluntari), Romică Bîrdeș (Pitești).

Observator FRF: Marcel Savaniu (Satu Mare)

Delegat LPF: Romulus Gabor (Hunedoara)

Adrian Mihalcea a declarat după meci, la Digi Sport: „E o victorie meritată cred. Sunt 3 puncte importante pentru noi. Într-adevăr, după o perioadă de criză. Lucrul acesta s-a văzut în exprimarea noastră în multe momente, dar trebuia la un moment dat să se rupă acest șir de ghinioane. Multe meciuri le numesc ghinioane. Azi am reușit să câștigăm și mă bucur pentru băieți. După golul doi am văzut cu totul și cu totul altă echipă. Era blocajul ăsta mental.

Aș vrea să vă spun un lucru. Având 19 puncte în momentul de față, avem cel mai bun punctaj din ultimii 4 al ai acestei echipe. Toată lumea vorbea în vară de o reconstrucție, de un buget echilibrat. Nimeni nu credea că putem ajunge. Și totuși am reușit să atingem asta cu resursele noastre. Pentru lucrul ăsta mă bucur mai mult.

Știți cum e, hate-ul e destul de mare. Lumea mai mult se gândea când arunc eu prosopul, chiloții sau când plec cu trenul. Ar trebui să fie mult mai aproape de echipă și să conștientizeze lucrul acesta. Mai mult nu o să putem face. Ne batem la locurile astea, recunosc. Avem nevoie de mult mai mult. Poate din iarnă sau din vara viitoare. Dar în momentul ăsta lumea ar trebui să se apropie mai mult de noi și să țină cu această echipă în continuare. Azi am fost inspirat, poate ca niciodată în ultima perioadă. Mă bucur pentru Coman, intrase într-un con de umbră. Mă bucur pentru Dima (n.r. Dmytro Pospelov) că m-a salvat din nou”.