Vă așteptăm la ora 18:30, la „EXCLUSIV RAPID”, în direct pe YouTube – ProSport!

Vineri avem U Cluj – Rapid și sunt multe lucruri de discutat. Costel Gâlcă cere un mijlocaș de mai bine de 2 luni, dar transferul lui Alin Fica, de la CFR Cluj, a picat aseară. A venit fundașul Leo Bolgado în Giulești pentru că s-a accidentat Denis Ciobotariu, dar Gâlcă așteaptă și un mijlocaș.

Autorul cărții „Rapidismul”, Pompiliu Nicolae Constantin vine în studio, iar Cristi Dulca ni se alătură de la Cluj.

Nu ratați nici emisiunea de astăzi! Așteptăm părea voastră despre campania de transferuri din această vară, începând cu ora 18:30, în direct pe canalul de YouTube – ProSport, la „EXCLUSIV RAPID”!