Prima pagină » Sport » Vasile Stângă știe de ce handbalul s-a dus în cap! „Nu mai există pasiunea pentru sport în rândul copiilor”

Vasile Stângă știe de ce handbalul s-a dus în cap! „Nu mai există pasiunea pentru sport în rândul copiilor”

Galerie Foto 9
Foto: CSM Bucure;ti

Fostul mare handbalist Vasile Stângă (69 de ani) a rememorat momentele în care s-a apucat de sport, în orașul natal Hunedoara.

Între timp sportul pe semicerc s-a prăbușit în România, cea mai recentă dovadă fiind eșecul cu Turcia, din urmă cu 10 zile, 31-37 acasă după 37-32 în deplasare.

Naționala de handbal masculin a țării noastre nu a mai participat la un Mondial din 2011.

Vasile Stângă crede că azi nu se mai produc handbaliști și că va fi foarte greu să progresăm în următorii ani.

„La Hunedoara, la Școala Generală nr. 7, a venit într-o zi un antrenor de handbal, Iuliu Voina. A spus: Domle, vreau să văd și eu copiii. Poate fac o echipă de juniori. Și ne-a pus să aruncăm mingea de oină. Ăsta a fost testul.

El, având ochiul format, a ales câțiva copii de acolo. Iar copiii ăia au ajuns până la urmă să joace în Divizia B, unii chiar și în Liga Națională. Așa s-a născut și Vasile Stângă, de la copii de 7–8 ani, 9 ani, de la Hunedoara.

Meciul de retragere din activitatea competitionala a handbalistei Cristina Neagu (in imagine) din cadrul evenimentului ,,Gala Neagu – Retragerea unei legende”, disputat la Sala Polivalenta din Bucuresti, duminica, 8 iunie 2025. GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO

Acum, toți se duc în pauză, scot telefonul sau tableta și butonează.

„Abia așteptam pauza ca să fugim repede să ocupăm terenul de handbal”

După aceea a venit și Balint Remus, tot un antrenor din categoria celor pe care eu îi numesc antrenor damblagiu, oameni care se sacrifică pentru sportul ăsta. Ce să vă spun… nu mai există astfel de antrenori.

În primul rând, nu mai există oameni care să iubească sportul în felul ăsta, care să meargă prin sate, prin orășele mici, să caute talente. Nu mai există. Nici nu se mai face sport.

Noi, la școala generală și la liceu, abia așteptam pauza ca să fugim repede să ocupăm terenul de handbal. Acum, toți se duc în pauză, scot telefonul sau tableta și butonează. Și vă dați seama… s-a stins pasiunea asta.

Nu mai există pasiunea pentru sport în rândul copiilor”, a declarat Vasile Stângă pentru Radio Sport Total FM.

Recomandarea video

ULTIMA ORĂ China și Rusia, pregătite să colaboreze pentru soluționarea diplomatică a războiului din Orientul Mijlociu. Ce i-a propus Wang Yi lui Serghei Lavrov
RĂZBOIUL ÎN DIRECT 🚨 Război în Iran, ziua 38: SUA și Iranul discută un potenţial armistiţiu de 45 de zile. Ormuzul, miza crucială a lui Trump
RETAIL Produsul de lux la mare reducere în LIDL. Costă 22.99 lei, începând de astăzi
ACTUALITATE 6 Aprilie, calendarul zilei: Gheorghe Zamfir împlinește 85 de ani. Steaua se califică în semifinalele UEFA, acum 20 de ani
MISIUNE SPAȚIALĂ NASA publică o fotografie cu Luna realizată de echipajul Artemis 2. Astronauții se pregătesc pentru primul zbor în jurul Lunii după 54 de ani
ALERTĂ Concediile de vară în pericol. Vor fi limitate zborurile în Europa din cauza crizei energetice? Explicațiile unui expert în aviație, pentru Gândul
Cele mai noi

Trimite acest link pe