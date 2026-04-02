Fostul mare handbalist Vasile Stângă (69 de ani) a rememorat momentele în care s-a apucat de sport, în orașul natal Hunedoara.

Între timp sportul pe semicerc s-a prăbușit în România, cea mai recentă dovadă fiind eșecul cu Turcia, din urmă cu 10 zile, 31-37 acasă după 37-32 în deplasare.

Vasile Stângă știe de ce handbalul s-a dus în cap! „Nu mai există pasiunea pentru sport în rândul copiilor”

Naționala de handbal masculin a țării noastre nu a mai participat la un Mondial din 2011.

Vasile Stângă crede că azi nu se mai produc handbaliști și că va fi foarte greu să progresăm în următorii ani.

„La Hunedoara, la Școala Generală nr. 7, a venit într-o zi un antrenor de handbal, Iuliu Voina. A spus: Domle, vreau să văd și eu copiii. Poate fac o echipă de juniori. Și ne-a pus să aruncăm mingea de oină. Ăsta a fost testul.

El, având ochiul format, a ales câțiva copii de acolo. Iar copiii ăia au ajuns până la urmă să joace în Divizia B, unii chiar și în Liga Națională. Așa s-a născut și Vasile Stângă, de la copii de 7–8 ani, 9 ani, de la Hunedoara.

Acum, toți se duc în pauză, scot telefonul sau tableta și butonează.

„Abia așteptam pauza ca să fugim repede să ocupăm terenul de handbal”

După aceea a venit și Balint Remus, tot un antrenor din categoria celor pe care eu îi numesc antrenor damblagiu, oameni care se sacrifică pentru sportul ăsta. Ce să vă spun… nu mai există astfel de antrenori.

În primul rând, nu mai există oameni care să iubească sportul în felul ăsta, care să meargă prin sate, prin orășele mici, să caute talente. Nu mai există. Nici nu se mai face sport.

Noi, la școala generală și la liceu, abia așteptam pauza ca să fugim repede să ocupăm terenul de handbal. Acum, toți se duc în pauză, scot telefonul sau tableta și butonează. Și vă dați seama… s-a stins pasiunea asta.

Nu mai există pasiunea pentru sport în rândul copiilor”, a declarat Vasile Stângă pentru Radio Sport Total FM.