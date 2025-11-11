Prima pagină » Sport » Vine Bosnia – România, meci decisiv pentru calificarea la Mondialul din 2026! Care e lotul tricolorilor

11 nov. 2025, 16:29, Sport
Naționala de fotbal a României va juca sâmbătă 15 noiembrie (ora 21:45) contra Bosniei-Herțegovina, pe Stadionul Bilino Polje din Zenica.

Urmează marți 18 noiembrie (ora 21:45) va înfrunta reprezentativa San Marino, pe Stadionul „Ilie Oană” din Ploiești.

Austria ocupă primul loc în grupă, cu 15 puncte, urmată de Bosnia-Herțegovina, 13 puncte, România, 10 puncte, Cipru, 8 puncte, San Marino, 0 puncte.

„Cred că am pierdut nemeritat meciul cu Bosnia de la București, pentru că am avut foarte multe ocazii și cred că avem o revanșă de luat acum la Zenica. Sper să joc și să pot să-mi ajut echipa, indiferent dacă voi da gol sau nu. E un sentiment extraordinar să marchez pentru națională și sper să fiu în continuare în același trend.

S-a creat un grup frumos la echipa națională, toți ne dorim să fim alături de ceilalți, așa cum poate fiecare, din tribună, de pe bancă, de oriunde. Pentru noi, cei care am fost accidentați, a fost important să fim alături de ceilalți tricolori.

Depindem de rezultatele Austriei, dar e fotbal și se poate întâmpla orice. Am văzut atâtea scenarii și până nu se joacă ultimul meci trebuie să credem, până la final. Trebuie să ne câștigăm meciurile pentru că se poate întâmpla orice.

Cred că în mintea fiecăruia dintre noi există această idee de a participa la Mondial, cum ar fi să ne calificăm, să fim acolo. E important să credem în primul rând și să vorbim despre asta”, a declarat Denis Drăguș.

Ediția din 2026 a Cupei Mondiale va fi găzduită de trei țări: Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. Se califică direct câștigătoarele celor 12 grupe preliminare, în timp ce echipele de pe locurile 2 împreună cu cele mai bune 4 câștigătoare de grupe din Liga Națiunilor vor fi împărțite prin tragere la sorți și vor disputa două jocuri de baraj (semifinală și finală) pentru a se stabili ultimele 4 naționale europene calificate.

Care e lotul României?

  • PORTARI

Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian AIOANI (FC Rapid 1923, 0/0);

  • FUNDAȘI

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 34/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 6/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Adrian RUS (Universitatea Craiova, 22/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 1/0), Nicușor BANCU (Universitatea Craiova, 49/2), Alexandru CHIPCIU (Universitatea Cluj, 48/6) ;

  • MIJLOCAȘI

Marius MARIN (Pisa | Italia, 34/0), Vladimir SCRECIU (Universitatea Craiova, 5/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 3/0), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 49/7), Florin TĂNASE (FCSB, 24/5), Darius OLARU (FCSB, 26/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 41/10), David MICULESCU (FCSB, 5/0), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 32/5), Ștefan BAIARAM (Universitatea Craiova, 1/0), Claudiu PETRILA (FC Rapid 1923, 1/0);

  • ATACANȚI

Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7), Daniel BÎRLIGEA (FCSB, 5/1), Louis MUNTEANU (CFR Cluj, 3/1).

