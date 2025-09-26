Prima pagină » Sport » Zeljko Kopic, anunț înainte de Universitatea Craiova – Dinamo despre varianta de a deveni SELECȚIONERUL României

Zeljko Kopic, anunț înainte de Universitatea Craiova – Dinamo despre varianta de a deveni SELECȚIONERUL României

26 sept. 2025, 08:30, Sport
Zeljko Kopic, anunț înainte de Universitatea Craiova - Dinamo despre varianta de a deveni SELECȚIONERUL României

Dinamo va întâlni vineri, de la ora 21:00, pe Universitatea Craiova , într-un meci din etapa 11 a Superligii.

La meciul cu Craiova, roș-albii nu îi au la dispoziție pe Eddy Gnahore, suspendat, Cristi Mihai și Jordan Ikoko, ambii accidentați.

Zeljko Kopic a analizat meciul din Bănie, a anunțat ce absenți are și a explicat de ce nu poate fi selecționerul României.

Zeljko Kopic, anunț înainte de Universitatea Craiova – Dinamo despre varianta de a deveni selecționerul României

„Nu mă gândesc la posibilitatea de a deveni selecționer al României. În primul rând pentru că acolo este Mircea Lucescu, pentru care am un respect deosebit și sunt sigur că va găsi o soluție pentru a ieși din această situație care nu este atât de bună în acest moment, dar are suficientă experiență. Sunt un mare fan al echipei naționale a României și vreau ca ei să aibă succes. Și dacă se va schimba ceva, în opinia mea România are destui antrenori foarte, foarte buni care pot ocupa această poziție. Este vorba de echipa națională a României și este ceva special, sunt mulți antrenori români care merită în viitor acest rol. Eu cred că echipa națională va găsi o modalitate să se poată califica la Cupa Mondială”, a declarat Zeljko Kopic.

Zeljko Kopic, despre meciul cu oltenii: „Au puncte slabe”

„Un meci important, cu un adversar bun, cu un teren bun, un stadion la fel. Echipa mea este într-o formă bună. Am analizat ultimul meci împotriva celor de la Farul și am văzut momente în care am fost cu adevărat buni, dar au fost și momente în care nu am jucat bine. Împotriva Craiovei întotdeauna este un derby, mai ales când ambele echipele traversează un moment bun.

Craiova se descurcă foarte bine în Superliga și în Europa, și respect tot ceea ce au făcut în acest sezon. Depinde doar de noi să pregătim bine meciul și să mergem acolo să jucăm cu încrederea, cu personalitate și să dăm totul din nou pe teren. Mă aștept la un meci foarte intens, cu multă energie.

Ei au calitate individuală, au o structură bună, o formă bună și nu este întâmplător că în acest moment sunt cea mai bună echipă din campionat. Au o anumită stabilitate în defensivă, dar și anumite puncte slabe, ca orice echipă, pe care vom încerca să le fructificăm pentru a avea ocaziile noastre”, a spus Zeljko Kopic.

Mediafax
Nicușor Dan: Nu văd Rusia capabilă să atace NATO, dar provocările vor continua
Digi24
Când se însoară președintele? „Gândim absolut la fel”
Cancan.ro
Pe ce dată scad temperaturile sub 0 grade Celsius în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
Adevarul
Adrian Mutu a mers în bârlogul lui Vladimir Putin și a băgat România în bucluc cu vorbele sale
Mediafax
METEO: Cum va fi vremea în octombrie. Temperaturi mai mici decât cele normale în prima săptămână
Click
Poftiți în casa Ralucăi Bădulescu. Cum arată apartamentul în care locuiește în chirie? Plătește 1300 de euro lună de lună
Wowbiz
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
Portughezii își construiesc la Galați prima navă pentru lansarea dronelor. Ironia situației: România nu are nici nave noi, nici drone
Cancan.ro
Viitoarea Regină luptă cu o boală nemiloasă! A renunțat deja la îndatoririle publice
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
observatornews.ro
Hala Antrefrig arsă în Capitală era asigurată pentru 12 mil. €. Proprietarul riscă să nu primească niciun ban
StirileKanalD
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
KanalD
Cine este femeia care a murit în accidentul din Iași! Anișoara se afla în mașină cu fiul ei, care suferă de o afecțiune severă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un mecanic ridică capota unei mașini și face o descoperire cu adevărat bizară - VIDEO
Descopera.ro
O navă spațială a rușilor s-a întors pe Pământ cu ceva ciudat la bord
Capital.ro
Adevărul despre Ion Iliescu. Dezvăluiri din scrisoarea scrisă cu mâna sa. Nu i-a fost rușine să recunoască
Evz.ro
Nicușor Dan vorbește deschis despre nunta cu Mirabela. Dar veștile nu sunt bune pentru curioși
A1
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Stirile Kanal D
(P) Cum alegi o farmacie de încredere, în România, în 2025 
Kfetele
Cristian Botgros, nepotul lui Nicolae Botgros, este în comă! Ce a dus la internarea sa de urgență în spital?
RadioImpuls
Credeai că tace și îndură? CE S-A ÎNTÂMPLAT după voturi a fost BOMBA EMISIUNII! 5 concurenți au vrut să plece acasă, dar ce urmat i-a făcut să REGRETE decizia. Nimeni nu ar fi îndrăznit! Ce a făcut concurenta din Casa Iubirii în ultimele secunde
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Un nou studiu confirmă: Cât de aproape de Pământ s-ar putea afla o civilizație extraterestră avansată?
EXTERNE „Raport asupra viitorului”. De la colaps climatic la prăbușirea NATO. Patru scenarii pentru lumea din 2045
10:24
„Raport asupra viitorului”. De la colaps climatic la prăbușirea NATO. Patru scenarii pentru lumea din 2045
VIDEO Trump a glumit pe seama „prietenului” Erdogan: „Știe despre alegeri FRAUDATE mai bine decât oricine”
10:23
Trump a glumit pe seama „prietenului” Erdogan: „Știe despre alegeri FRAUDATE mai bine decât oricine”
EXTERNE Proiect de lege controversat în SUA. Chipul lui Charlie Kirk, activistul MAGA asasinat, ar putea fi imprimat pe monedele de un dolar
10:16
Proiect de lege controversat în SUA. Chipul lui Charlie Kirk, activistul MAGA asasinat, ar putea fi imprimat pe monedele de un dolar
EXTERNE TRUMP insistă ca Japonia și Coreea de Sud să facă investiții „în avans” în proiectele americane/ Seulul se teme de o criză financiară
10:11
TRUMP insistă ca Japonia și Coreea de Sud să facă investiții „în avans” în proiectele americane/ Seulul se teme de o criză financiară
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Georgescu și Potra au fost înregistrați, dar nu există nicio PROBĂ pentru tentativa de lovitură de stat”
10:10
Ion Cristoiu: „Georgescu și Potra au fost înregistrați, dar nu există nicio PROBĂ pentru tentativa de lovitură de stat”
EXTERNE Guvernul din Slovenia a interzis intrarea pe teritoriul țării a lui Benjamin Netanyahu
10:08
Guvernul din Slovenia a interzis intrarea pe teritoriul țării a lui Benjamin Netanyahu