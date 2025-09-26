Dinamo va întâlni vineri, de la ora 21:00, pe Universitatea Craiova , într-un meci din etapa 11 a Superligii.

La meciul cu Craiova, roș-albii nu îi au la dispoziție pe Eddy Gnahore, suspendat, Cristi Mihai și Jordan Ikoko, ambii accidentați.

Zeljko Kopic a analizat meciul din Bănie, a anunțat ce absenți are și a explicat de ce nu poate fi selecționerul României.

Zeljko Kopic, anunț înainte de Universitatea Craiova – Dinamo despre varianta de a deveni selecționerul României

„Nu mă gândesc la posibilitatea de a deveni selecționer al României. În primul rând pentru că acolo este Mircea Lucescu, pentru care am un respect deosebit și sunt sigur că va găsi o soluție pentru a ieși din această situație care nu este atât de bună în acest moment, dar are suficientă experiență. Sunt un mare fan al echipei naționale a României și vreau ca ei să aibă succes. Și dacă se va schimba ceva, în opinia mea România are destui antrenori foarte, foarte buni care pot ocupa această poziție. Este vorba de echipa națională a României și este ceva special, sunt mulți antrenori români care merită în viitor acest rol. Eu cred că echipa națională va găsi o modalitate să se poată califica la Cupa Mondială”, a declarat Zeljko Kopic.

Zeljko Kopic, despre meciul cu oltenii: „Au puncte slabe”

„Un meci important, cu un adversar bun, cu un teren bun, un stadion la fel. Echipa mea este într-o formă bună. Am analizat ultimul meci împotriva celor de la Farul și am văzut momente în care am fost cu adevărat buni, dar au fost și momente în care nu am jucat bine. Împotriva Craiovei întotdeauna este un derby, mai ales când ambele echipele traversează un moment bun.

Craiova se descurcă foarte bine în Superliga și în Europa, și respect tot ceea ce au făcut în acest sezon. Depinde doar de noi să pregătim bine meciul și să mergem acolo să jucăm cu încrederea, cu personalitate și să dăm totul din nou pe teren. Mă aștept la un meci foarte intens, cu multă energie.

Ei au calitate individuală, au o structură bună, o formă bună și nu este întâmplător că în acest moment sunt cea mai bună echipă din campionat. Au o anumită stabilitate în defensivă, dar și anumite puncte slabe, ca orice echipă, pe care vom încerca să le fructificăm pentru a avea ocaziile noastre”, a spus Zeljko Kopic.