Andrei Nicolescu, enervat de PROGRAMAREA meciului Universitatea Craiova – Dinamo. „Reginele și regii acestui produs”

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a discutat despre meciul cu Farul, 1-1, și a spus că Zeljko Kopic nu a făcut schimbări inspirate. A avut un mesaj și despre partida cu Universitatea Craiova din următoarea etapă.

Conducătorului roș-albilor nu-i convine că Dinamo a fost programată vineri, de la ora 21:00, cu oltenii, pentru că meciul vine la patru zile distanță de partida cu Farul și adversarii au mai mult timp de odihnă, iar duelul are loc în Bănie.

Programarea a fost făcută pentru începutul etapei pentru că Universitatea Craiova joacă în Conference League, cu Rakow, joi, 2 octombrie, de la ora 22:00. Formația olteană va avea șase zile să pregătească meciul cu formația poloneză.

Andrei Nicolescu, enervat de programarea meciului Universitatea Craiova – Dinamo

„Asta e, a fost un joc în care am jucat ce trebuia în prima repriză, în a doua, nu! Poate am intrat prea relaxați, am ratat cu seninătate ocazii în prima repriză, puteam să facem 2-0, 3-0, să închidem jocul… Cred că s-a repetat un pic faza din meciul cu Metaloglobus.

Per ansamblu, un meci frumos, dar n-am reușit să câștigăm. Toată lumea a vorbit de Dinamo pe locul 2, ne-am arătat un pic limitele, trebuie să reacționăm altfel la presiune. Mazilu intră odată cu Mihai în pregătirea cu echipa. E un proces de durată, am spus-o de la început.

Eddy (n.r.- Gnahore) a avut un sezon trecut mai bun, dar e metronomul de acolo, dă siguranță, câteodată are o pasă genială. Și noi ne dorim să paseze mai mult în față decât în spate, dar…

Pe final, Caragea a avut două faze în care s-a grăbit, putea să judece un pic mai bine. Vrem să consolidăm poziția asta, să fim siguri de play-off. E o bătălie deschisă, fac puncte echipe la care nu se aștepta nimeni.

Kopic a simțit că în prima repriză puteam să închidem jocul, de asta a strigat la ei să nu rateze ocaziile pe care le-au avut. Nu îmi dau seama, am făcut 3 schimbări, aveam 5, nu-mi dau seama cum a fost dinamica jocului, a simțit mult mai bine jucătorii în teren, dacă aveam nevoie de 5 schimbări sau nu, dar din păcate nu au adus plus. Pe final, dacă eram mai lucizi, ar fi trebuit să gândim mai bine.

Obiectivul este să ne câștigăm meciurile, să pierdem cât mai greu sau deloc, să ne consolidăm locul de play-off. Era o oportunitate mai bună, era și o presiune mai mare, ne-am fi dus la Craiova și am fi discutat și mai mult de locul 1 și toată lumea ar fi pus presiune”, a declarat Andrei Nicolescu, la Digi Sport.