Zeljko Kopic, mesaj după Dinamo – U Cluj 1-0: „Atunci primești inimioara. Dacă nu, nu”

19 ian. 2026, 09:18, Sport
Dinamo a învins U Cluj, 1-0, în etapa 22 a Superligii, golul fiind marcat de Mamoudou Karamoko. După reușită, jucătorul și antrenorul roș-albilor Zeljko Kopic au „schimbat inimioare”, iar croatul a explicat gesturile.

Dinamo a urcat pe locul doi, 41 de puncte, în Superliga, și U Cluj e pe locul opt, 33 de puncte.

„Am luat 3 puncte, sunt importante, dar contează mai mult felul în care am jucat. Am dominat. U Cluj a avut câteva situații. Știm că sunt o echipă puternică. Trebuie să fiu mulțumit, la final, cu tot ce am reușit să facem pe teren. Continuăm așa. Nu mai credeți tot timpul ce spun jucătorii (n.r. – glumește legat de dificultatea cantonamentului).

Au mai fost și momente în care s-au distrat, au mai și alergat așa, un jogging. Au fost multe lucruri bune. Am realizat multe lucruri bune. Nu o să iau fiecare jucător în parte, dar echipa, ca întreg, a jucat bine. Karamoko a meritat o inimioară. Avem noi discuțiile noastre. Trebuie să înscrie. Cred că are cel mai bun sezon din carieră. Am avut o situație similară cu Selmani. L-am adus la un nivel foarte bun.

Acum am așteptări de la Karamoko. L-am analizat, i-am văzut potențialul. Așteptările sunt mari. Nu poți să joci doar din talent, când ai asemenea calități. Trebuie să muncești mult, să îți stabilești un obiectiv. Atunci primești inimioara. Dacă nu, nu.

Toată lumea a fost mulțumită de ce a văzut, dar în continuare insist pentru aducerea de jucători. Am ideile mele despre echipă. Toată lumea spune că jucăm bine, dar știu că mai am nevoie de jucători. Întotdeauna am vorbit despre jucători tineri români. Sentimentul meu este că avem nevoie și de maturitate. Cred că acum putem atrage jucători de un nivel mai ridicat. Bineînțeles, căutăm în continuare jucători tineri de top, dar trebuie să arate talent, personalitate, caracter, mentalitate. De acești jucători am nevoie. Talentul nu este suficient”, a declarat Zeljko Kopic, la Prima Sport.

