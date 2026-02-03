Zeljko Kopic, antrenorul celor de la Dinamo, anunță că echipa sa trebuie să fie pragmatică în următorul meci cu Farul Constanța.

În ultimul meci de campionat, roș-albii au remizat pe propriul teren cu Petrolul Ploiești.

Zeljko Kopic trage semnalul de alarmă înainte de Farul – Dinamo! Programul etapei 25 din Superliga

„Farul are două victorii consecutive, este o echipă bună, a arătat bine în aceste două meciuri. Au avut momente foarte bune împotriva Craiovei, au câștigat meciul la o diferență mare. Desigur, în acest moment au încredere și înțelegem că ne așteaptă un meci dificil.

În ceea ce privește echipa noastră, suntem într-o formă bună după cele două victorii consecutive pe care le-am avut și egalul cu Petrolul. Ne așteptam la mai mult, ne așteptam să câștigăm meciul, dar din punctul de vedere al prestației au fost multe lucruri bune.

Acum trebuie să ne adaptăm. Jucăm împotriva unui bloc defensiv foarte jos, împotriva unei echipe care se apără cu 10-11 jucători. Trebuie să găsim o cale de a fi și mai periculoși, cum să marcăm mai multe goluri în acest tip de meciuri”, a declarat Kopic.

Tehnicianul croat se așteaptă la meciuri dificile în continuare pentru echipa sa, care trebuie să strângă cât mai multe puncte înaintea finalului sezonului regulat.

„Avem o competiție interesantă, avem multe echipe care luptă pentru play-off”

„Fiecare echipă are capacitatea de a crește, de a deveni mai bună, iar asta este exact ceea ce se întâmplă acum. Unele echipe cresc și fac lucrurile și mai complicate în privința pay-off-ului și va fi o luptă foarte interesantă și mare pentru locul 6 până la ultimul meci.

Dar acest lucru este bun pentru fotbalul românesc, pentru suporteri. Chiar mă bucur de acest campionat. Avem o competiție interesantă, avem multe echipe care luptă pentru play-off.

De asemenea, echipele de jos vor să strângă cât mai multe puncte pentru a avea un start bun în play-out și fiecare meci este interesant. Știm că ne așteaptă meciuri dificile, dar nu există meciuri ușoare, nu există puncte ușoare. Trebuie să fim stabili, să jucăm cel mai bun fotbal posibil și la finalul sezonului regulat să avem cât mai multe puncte.

După aceea vom vedea unde suntem și care poate fi ambiția pentru play-off. Dar mai întâi trebuie să strângem punctele necesare pentru a fi în cursă, pentru a ajunge în această poziție de play-off, să avem prestații bune și apoi vom vedea”, a declarat acesta.

Când se joacă meciurile etapei 25?

Marți, 3 februarie

16.00 Petrolul – Unirea Slobozia

18.00 U Cluj – FC Argeș

20.30 Hermannstadt – Rapid

Miercuri, 4 februarie

16.00 Metaloglobus – Csikszereda

18.00 UTA Arad – CFR Cluj

20.30 Farul – Dinamo

Joi, 5 februarie

18.00 Universitatea Craiova – Oțelul Galați

20.30 FCSB – FC Botoșani

