Națíonala de rugby a României va juca la Cupa Mondială din 2027 din Australia în ordine cu Georgia (3 octombrie), Italia (11 octombrie) și cu Africa de Sud, campioana mondială en titre (17 octombrie), conform unui comunicat al Federației Române de Rugby.

România, repartizată în urma tragerii la sorți de pe 3 decembrie, în Grupa B, va debuta în competiție cu eterna adversară Georgia, locul 13 mondial, la Townsville, după care va întâlni Italia, locul 10 în lume, la Sydney și va încheia seria meciurilor din grupă împotriva campioanei mondiale en titre și liderul mondial, Africa de Sud, la Perth.

„Stejarii” au aflat programul meciurilor de la Cupa Mondială de Rugby 2027! Două meciuri sunt duminica

Cupa Mondială din Australia este prima ediție care va alinia la start 24 de echipe împărțite în 6 grupe. În urma meciurilor din grupe, primele două clasate din fiecare grupă se califică direct în optimile de finală unde vor urca de asemenea cele mai bine clasate patru echipe care au terminat grupele pe locul 3 (se ia în calcul punctajul).

Aceste partide vor avea loc între 23-24 octombrie. Sferturile de finală sunt programate pe 30 și 31 octombrie, semifinalele pe 5 și 6 noiembrie, meciul pentru locul 3, implicit medaliile de bronz, va avea loc pe 12 noiembrie, iar marea finală pe 13 noiembrie.

În total vor avea loc 52 de meciuri care se vor disputa în 19 zile, în şapte oraşe şi pe 8 stadioane. Meciul de deschidere va avea loc pe 1 octombrie 2027, între Australia şi Hong Kong China, pe Perth Stadium.

Pentru prima dată în istoria competiţiei va fi Super Sunday pe 17 octombrie când vor avea loc cinci meciuri din faza grupelor, partide care vor închide această fază preliminară a competiţiei: Italia – Georgua, Irlanda – Uruguay, Scoţia – Portugalia, Franţa – Samoa şi Africa de Sud-România.

Care e programul „stejarilor”?

Duminică 3 octombrie, ora 13:15 (ora României): România – Georgia (North Queensland Stadium, Townsville);

(North Queensland Stadium, Townsville); Luni 11 octombrie, ora 11:45 (ora României): România – Italia (Sydney Football Stadium, Sydney);

(Sydney Football Stadium, Sydney); Duminică 17 octombrie, ora 14:15 (ora României): România – Africa de Sud (Perth Stadium, Perth)

Stejarii întotdeauna au reuşit să căştige inimile tuturor la această competiţie, să nu uităm aici de revenirea istorică în meciul cu echipa Canadei, apoi de unul dintre cele mai rapide eseuri înscrise Irlandei, sunt momente care bucură lumea rugbyului. Trebuie să ne gândim că mai avem doi ani până la debutul competiţiei, iar în această perioadă trebuie să asigurăm echipei toate condiţiile

Alin Petrache, președintele FR de Rugby

Scandalul medaliei de la Olimpiadă. Mesajul gimnastei Ana Bărbosu pentru americanca Jordan Chiles. „Ura îndreptată spre noi este dureroasă”