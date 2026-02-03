Prima pagină » Actualitate » Ministerul Justiției confirmă extrădarea fraților Mocanu în România. Decizia nu este una definitivă, Curtea de Apel din Napoli poate formula un recurs

03 feb. 2026, 18:06, Actualitate
Marți, 3 februarie, Curtea de Apel din Napoli a decis ca manelistul Dani Mocanu și fratele său pot fi extrădați în România, potrivit G4Media. Cei doi au fugit în Italia după ce au fost condamnați definitiv în România, ulterior au fost plasați în arest la domiciliu la locuința tatălui lor din Casola di Napoli, a decis pe 13 noiembrie 2025 Curtea de Apel din Napoli. 

UPDATE: Ministerul Justiției a anunțat că a admis solicitarea autorităților române pentru predarea fraților Mocanu. Decizia nu este una definitivă, Curtea de Apel din Napoli poate formula un recurs la instanța supremă din Italia

„Ministerul Justiției informează că, în cursul zilei de astăzi, Curtea de Apel din Napoli, a admis solicitarea autorităților române privind predarea domnilor Mocanu Ionuț Nando și Mocanu Daniel. 

Hotărârea pronunțată de instanța italiană reprezintă un succes important al justiției române, confirmând eficiența cooperării judiciare internaționale în materie penală și buna colaborare dintre autoritățile judiciare din România și cele din Republica Italiană. 

Precizăm că decizia Curții de Apel din Napoli nu este definitivă, existând posibilitatea formulării unui recurs la instanța supremă din Italia, în conformitate cu legislația în vigoare. 

Ministerul Justiției va continua să monitorizeze evoluția procedurii și să coopereze cu autoritățile italiene pentru finalizarea demersurilor legale”, se arată în comunicatul de presă emis de Ministerul Justiției. 

Dani Mocanu și fratele său ar putea fi extrădați în România 

Pe data de 11 noiembrie 2025, cei doi au fost arestați după ce au fost prinși în localitatea Casola di Napoli, din zona metropolitană a orașului italian.  

Condamnarea celor doi a venit pe data de 6 noiembrie 2025, pentru 4 ani cu executare pentru tentativă de omor. Manelistul a fost condamnat și la 6 ani și 5 luni de închisoare pentru proxenetism, spălare de bani și grup infracțional, însă a scăpat în baza deciziei Curții Constituționale privind prescripția. 

Manelistul a mai fost trimis în judecată în trecut 

Dani Mocanu a fost trimis în judecată în 2022 pentru tentativă de omor în urma unei bătăi la o benzinărie din Pitești. 

Manelistul a fost dat în urmărire generală după ce polițiștii nu l-au găsit acasă. Oamenii legii l-au dat atunci în urmărire și pe fratele acestuia, Ionuț Nando Mocanu, condamnat la șapte ani de închisoare cu executare în același dosar.  

