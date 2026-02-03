Mircea Lucescu, în stare gravă! Medicii de la Spitalul Universitar au refuzat transferul în străinătate

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu s-a agravat în ultimele zile. Medicii de la Spitalul Universitar din București, acolo unde antrenorul echipei naționale de fotbal este internat, au refuzat transferul în străinătate.

Din păcate, veștile care circulă în lumea fotbalului nu sunt tocmai bune.

Lucescu, în stare gravă la „Municipal”

Cel mai titrat tehnician român al momentului se află în stare gravă în spital, fiind internat la „Universitar” („Municipal”, cum era cunoscut), în București.

Potrivit PROSPORT, care are o confirmare din surse sigure, starea de sănătate a lui „Il Luce” este foarte gravă.

De altfel, echipa medicală în grija căreia este Lucescu nu și-a dat acordul pentru ca acesta să fie transferat în străinătate. Propunerea familiei, ca Mircea Lucescu să fie dus peste hotare, a fost respinsă de doctori, care au considerat că un astfel de drum, în acest moment, ar reprezenta un pericol pentru starea de sănătate a pacientului, una și așa șubredă.

Încă de la finalul anului trecut Lucescu a acuzat unele probleme, mai exact a acuzat dureri cardiace. A stat internat în spital pentru investigații amănunțite, dar situația s-a complicat de sărbători, când, de asemenea, nu s-a simțit bine.

La început de 2026, selecționerul României a ajuns din nou pe patul de spital, de data aceasta din cauza unei gripe extrem de puternice. Il Luce a avut febră mare și doar un tratament sever, inclusiv cu antibiotice, l-a repus pe picioare.

După ce s-a simțit bine pentru o scurtă perioadă de timp, reputatul tehnician s-a întors sub îngrijirea medicilor. Familia a considerat că este mai bine să se interneze, în spital aflându-se sub o mai bună supraveghere, până la rezolvarea problemelor.

