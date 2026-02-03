Prima pagină » Știri externe » Un român și un grec au încercat să saboteze mai multe nave militare din Germania. Ce metode au folosit cei doi pentru a distruge corvetele germane

Un român și un grec au încercat să saboteze mai multe nave militare din Germania. Ce metode au folosit cei doi pentru a distruge corvetele germane

03 feb. 2026, 17:57, Știri externe
Un român și un grec au încercat să saboteze mai multe nave militare din Germania. Ce metode au folosit cei doi pentru a distruge corvetele germane

Doi angajați ai portului Hamburg, un român și un grec, au fost arestați marți după ce au încercat să saboteze mai multe nave militare ale Germaniei. Cei doi au turnat pietriș în motoarele corvetelor și au dezactivat mai multe sisteme de siguranță, anunță Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Justiție Penală. 

Arestarea celor doi a avut loc în urma unei operațiuni comune între autoritățile germane, elene și române, sub coordonarea Eurojust. Arestarea celor doi suspecți, român și grec, a avut loc astăzi în Germania, respectiv Grecia. În același timp, au fost percheziționate reședințele suspecților din Germania, Grecia și România și au fost confiscate probe.

Din partea României, au fost implicate următoarele instituții: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție; Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Biroul Central; Departamentul de Combatere a Finanțării Terorismului și Spălării Banilor – Brigada de Combatere a Criminalității Organizate Constanța și Poliția Română.

Ce acuzații li se aduc celor doi

Cei doi suspecți, care lucrau în portul din Hamburg, sunt bănuiți că au comis în anul 2025 tentative de sabotaj la adresa marinei militare germane. Printre acuzațiile aduse se numără aruncarea a peste 20 de kg de pietriș abraziv în blocul motor al navelor marinei germane, perforarea conductelor de alimentare cu apă potabilă, scoaterea capacelor rezervoarelor de combustibil și dezactivarea întrerupătoarelor electronice de siguranță.

Recomandările autorului:

Trump vrea să-l dea în judecată pe comediantul Trevor Noah, pentru glumele despre Epstein la Grammy. „Pregătește-te, Noah“. Artiștii, împotriva ICE

Cazul Epstein cutremură familiile regale europene. După prințul Andrew al Marii Britanii, apar documente și cu prințesa moștenitoare a Norvegiei

 Incendiu de proporții la Teheran: Un bazar din vestul capitalei iraniene a luat foc. Cauza, necunoscută deocamdată

Recomandarea video

Citește și

TEHNOLOGIE Robotul umanoid chinez care a stabilit un record mondial. Cu ce viteză a alergat
17:47
Robotul umanoid chinez care a stabilit un record mondial. Cu ce viteză a alergat
MILITAR Nordicii trimit Ucrainei sisteme de apărare aeriană în valoare de 290 milioane $, în contextul în care țara rămâne descoperită la atacurile Rusiei
17:18
Nordicii trimit Ucrainei sisteme de apărare aeriană în valoare de 290 milioane $, în contextul în care țara rămâne descoperită la atacurile Rusiei
FLASH NEWS Zelenski acuză Rusia că a încălcat „armistițiul energetic“ cerut de Trump. „Nimeni nu are de gând să cedeze“. Alertă aeriană la Kiev în timpul vizitei șefului NATO
16:59
Zelenski acuză Rusia că a încălcat „armistițiul energetic“ cerut de Trump. „Nimeni nu are de gând să cedeze“. Alertă aeriană la Kiev în timpul vizitei șefului NATO
INEDIT Un video care circulă pe internet arată „primul proiect de catapultare” a șoferului în caz de accident. Ce este, de fapt
16:57
Un video care circulă pe internet arată „primul proiect de catapultare” a șoferului în caz de accident. Ce este, de fapt
CONTROVERSĂ Decizie surprinzătoare a lui Tom Cruise. Actorul a ales să părăsească definitiv Londra din cauza criminalității ridicate
15:57
Decizie surprinzătoare a lui Tom Cruise. Actorul a ales să părăsească definitiv Londra din cauza criminalității ridicate
CONTROVERSĂ Ce a pățit un pensionar de 68 de ani, după ce a câștigat 1.768.000€ la loz în plic 
15:56
Ce a pățit un pensionar de 68 de ani, după ce a câștigat 1.768.000€ la loz în plic 
Mediafax
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Digi24
Ultimele informații din dosarul Epstein zguduie lumea politică și familia regală britanică
Cancan.ro
Cine este soția medicului Alin Neacșu, găsit mort în spitalul privat din Pitești. Cei doi aveau împreună un băiețel
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Ritualuri de magie cu „apă de la morți” în biroul președintelui Zelenski. Andrii Ermak ar fi adus vrăjitori din străinătate
Mediafax
Decizia UE: Ce se va întâmpla cu mașinile pe benzină și diesel după 2035
Click
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
Digi24
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe teritoriul Rusiei
Cancan.ro
Ce boală avea medicul din Pitești care a fost găsit mort în cabinetul său. Cu ce probleme se confrunta Alin, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Tania Budi a descoperit elixirul tinereții! Tratamentul MINUNE care o menține tânără, la 57 de ani
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Un Mercedes-Benz CLA la preț de chilipir. Ce cumperi, de fapt, cu 6.655 de euro
Descopera.ro
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Cercetătorii din Hong Kong au descoperit de ce exercițiile fizice ajută oasele să rămână puternice
SĂNĂTATE Alimentele care pot crea dependență exact ca țigările. Nu te poți opri, deși știi că îți fac rău
17:51
Alimentele care pot crea dependență exact ca țigările. Nu te poți opri, deși știi că îți fac rău
ULTIMA ORĂ DNA îi dă târcoale controversatului om de afaceri Gruia Stoica. Procurorii l-au ridicat pe directorul general al companiei. La mijloc, o mită de 500.000 de euro
17:35
DNA îi dă târcoale controversatului om de afaceri Gruia Stoica. Procurorii l-au ridicat pe directorul general al companiei. La mijloc, o mită de 500.000 de euro
FLASH NEWS UDMR vrea să-i ceară lui Bolojan să scadă taxele locale prin ordonanță de urgență: „Furia și dezamăgirea oamenilor sunt legitime”
17:32
UDMR vrea să-i ceară lui Bolojan să scadă taxele locale prin ordonanță de urgență: „Furia și dezamăgirea oamenilor sunt legitime”
SPORT Zeljko Kopic trage semnalul de alarmă înainte de Farul – Dinamo! Programul etapei 25 din Superliga
17:25
Zeljko Kopic trage semnalul de alarmă înainte de Farul – Dinamo! Programul etapei 25 din Superliga
EXCLUSIV Dăncilă critică prestația lui Nicușor Dan: Pe mine nu mă reprezintă/Nimeni nu discută cu el /E mai rău decât cu Iohannis/Nu e stăpân pe el
17:23
Dăncilă critică prestația lui Nicușor Dan: Pe mine nu mă reprezintă/Nimeni nu discută cu el /E mai rău decât cu Iohannis/Nu e stăpân pe el
REACȚIE Mircea Lucescu ar fi transmis către FRF că se retrage de la națională. Dănuț Lupu: ”Dacă el ridică mâna și spune că nu e în stare, atunci poți să-i cauți înlocuitor”
17:11
Mircea Lucescu ar fi transmis către FRF că se retrage de la națională. Dănuț Lupu: ”Dacă el ridică mâna și spune că nu e în stare, atunci poți să-i cauți înlocuitor”

Cele mai noi

Trimite acest link pe