Gigi Becali, patronul FCSB, l-a lăudat pe Dan Șucu, finanțatorul Rapidului. Latifundiarul din Pipera nu crede că patronul Mobexpert se va retrage din fotbal, așa cum apăruseră unele zvonuri.

Dan Șucu e acționar majoritar la Rapid și la Genoa, echipa din Serie A. Omul de afaceri a fost foarte supărat pentru eșecul echipei din Giulești cu U Cluj, 0-2, dar și pentru faptul că formația sa din Italia e printre cele mai slabe din campionat. Șucu are 77,17% din acțiunile clubului Genoa, din decembrie 2024, și deține 90% din acțiunile formației bucureștene din 15 iulie 2024.

Rapid luptă la titlu în Superliga. Echipa e pe locul trei, 45 de puncte, la unul de liderul Craiova. Genoa, în schimb, încearcă evitarea retrogradării din Serie A.

Gigi Becali a spus câți bani a băgat Dan Șucu până acum la Rapid

„(n.r. Credeți că poate să renunțe Dan Șucu la un moment dat?) Șucu este un om cuminte, dar ambițios. Nu este un om care să renunțe așa de ușor. Un om ca el a luat-o de la zero. El a creeat și construit o afacere, pe bani mulți. Un astfel de om, niciodată nu renunță. Șucu nu este un om care să renunțe.

El va suferi, dar la fotbal nu e ca în afaceri. La fotbal, până va învăța el fotbal, până va învăța să negocieze el transferuri, că încă nu știe să negocieze, se va curăța. A vândut un jucător pe 4-5 milioane (n.r. pe Rrahmani), a mai vândut pe altul, tot așa. Nu merge așa, că nu o să ai tot timpul un Rrahmani să vinzi. Sau dacă îl vinzi, nu mai poți să iei campionatul. Și atunci o să trebuiască să mai treacă ceva ani. (n.r. o să-l mai coste 40-50 de milioane?) Ce, nu credeți că l-a costat până acum? Eu știu, pentru că eu am încasat 40 de milioane de când este el în fotbal și nu îi am. Acești bani pe care eu i-am încasat el nu i-a încasat. El, dacă eu nu îi am, înseamnă că el i-a cheltuit din buzunarul lui”, a afirmat Gigi Becali, la Fanatik.

„Este un om de calitate”

„E un om ambițios, un om care știe să facă bani. Are bani, nu îi este frică că va pierde bani. Știe să piardă bani. Nu e genul de om… că dacă era un om care nu știe să piardă, nu se băga în lucrurile astea. E un om care știe să facă lucrurile bune. Este un om de calitate. Cât l-am cunoscut eu… rar am întâlnit oameni de calitate precum Dan Șucu. Când e omul de calitate, nu poți să spui că nu e. Rar am văzut om ca el” a mai spus acesta.