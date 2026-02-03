Prima pagină » Sport » Gigi Becali a spus câți bani a BĂGAT Dan Șucu până acum la Rapid. „Dacă eu nu îi am, înseamnă că el i-a cheltuit din propriul buzunar”

Gigi Becali a spus câți bani a BĂGAT Dan Șucu până acum la Rapid. „Dacă eu nu îi am, înseamnă că el i-a cheltuit din propriul buzunar”

03 feb. 2026, 12:58, Sport
Gigi Becali a spus câți bani a BĂGAT Dan Șucu până acum la Rapid. „Dacă eu nu îi am, înseamnă că el i-a cheltuit din propriul buzunar”

Gigi Becali, patronul FCSB, l-a lăudat pe Dan Șucu, finanțatorul Rapidului. Latifundiarul din Pipera nu crede că patronul Mobexpert se va retrage din fotbal, așa cum apăruseră unele zvonuri.

Dan Șucu e acționar majoritar la Rapid și la Genoa, echipa din Serie A. Omul de afaceri a fost foarte supărat pentru eșecul echipei din Giulești cu U Cluj, 0-2, dar și pentru faptul că formația sa din Italia e printre cele mai slabe din campionat. Șucu are 77,17% din acțiunile clubului Genoa, din decembrie 2024, și deține 90% din acțiunile formației bucureștene din 15 iulie 2024.

Rapid luptă la titlu în Superliga. Echipa e pe locul trei, 45 de puncte, la unul de liderul Craiova. Genoa, în schimb, încearcă evitarea retrogradării din Serie A.

Gigi Becali a spus câți bani a băgat Dan Șucu până acum la Rapid

„(n.r. Credeți că poate să renunțe Dan Șucu la un moment dat?) Șucu este un om cuminte, dar ambițios. Nu este un om care să renunțe așa de ușor. Un om ca el a luat-o de la zero. El a creeat și construit o afacere, pe bani mulți. Un astfel de om, niciodată nu renunță. Șucu nu este un om care să renunțe.

El va suferi, dar la fotbal nu e ca în afaceri. La fotbal, până va învăța el fotbal, până va învăța să negocieze el transferuri, că încă nu știe să negocieze, se va curăța. A vândut un jucător pe 4-5 milioane (n.r. pe Rrahmani), a mai vândut pe altul, tot așa. Nu merge așa, că nu o să ai tot timpul un Rrahmani să vinzi. Sau dacă îl vinzi, nu mai poți să iei campionatul. Și atunci o să trebuiască să mai treacă ceva ani. (n.r. o să-l mai coste 40-50 de milioane?) Ce, nu credeți că l-a costat până acum? Eu știu, pentru că eu am încasat 40 de milioane de când este el în fotbal și nu îi am. Acești bani pe care eu i-am încasat el nu i-a încasat. El, dacă eu nu îi am, înseamnă că el i-a cheltuit din buzunarul lui”, a afirmat Gigi Becali, la Fanatik.

„Este un om de calitate”

„E un om ambițios, un om care știe să facă bani. Are bani, nu îi este frică că va pierde bani. Știe să piardă bani. Nu e genul de om… că dacă era un om care nu știe să piardă, nu se băga în lucrurile astea. E un om care știe să facă lucrurile bune. Este un om de calitate. Cât l-am cunoscut eu… rar am întâlnit oameni de calitate precum Dan Șucu. Când e omul de calitate, nu poți să spui că nu e. Rar am văzut om ca el” a mai spus acesta.

Recomandarea video

Mediafax
Cifrele nu mint! Cât este, de fapt, indemnizația pentru copiii cu handicap mediu / Ministrul Muncii: Trebuie să o mărim
Digi24
VIDEO Motivul pentru care un bulgar cu un vehicul Tesla Cybertruck n-a ajuns mai departe de Lugoj, după ce a intrat în România
Cancan.ro
Ce boală avea medicul din Pitești care a fost găsit mort în cabinetul său. Cu ce probleme se confrunta Alin, de fapt
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
Ritualuri de magie cu „apă de la morți” în biroul președintelui Zelenski. Andrii Ermak ar fi adus vrăjitori din străinătate
Mediafax
Decizia UE: Ce se va întâmpla cu mașinile pe benzină și diesel după 2035
Click
La ce vârstă începe creierul să îmbătrânească accelerat. Ce spun specialiștii
Digi24
„Pentru prima dată în istorie”. Ucrainenii ar fi distrus temutul „topitor de soare” chiar pe teritoriul Rusiei
Cancan.ro
6 zile de ninsori fără oprire în București. Pe ce dată vine „prăpădul”, potrivit meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Tania Budi a descoperit elixirul tinereții! Tratamentul MINUNE care o menține tânără, la 57 de ani
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Noua țeapă cu „rovinieta neplătită”. MAI avertizează asupra unor mesaje SMS frauduloase legate de rovinietă
Descopera.ro
Cum au schimbat lumea două scânduri de lemn?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Lumea se schimbă mai repede decât programa școlară: Ce abilități vor conta mai mult decât notele și diplomele?
ACTUALITATE Seduse și abandonate. Orașul din România care vinde la licitație rablele culese de pe străzi
14:37
Seduse și abandonate. Orașul din România care vinde la licitație rablele culese de pe străzi
REACȚIE ARMO neagă informațiile apărute în spațiul public cu privire la pierderile masive ale României din taxarea coletelor non-UE. „Aceste cifre nu sunt susținute de date oficiale”
14:32
ARMO neagă informațiile apărute în spațiul public cu privire la pierderile masive ale României din taxarea coletelor non-UE. „Aceste cifre nu sunt susținute de date oficiale”
ECONOMIE Cât a ajuns să valoreze un gram de aur, astăzi, 3 februarie 2026. Prețul a crescut cu 38,34 lei în 24 de ore
14:27
Cât a ajuns să valoreze un gram de aur, astăzi, 3 februarie 2026. Prețul a crescut cu 38,34 lei în 24 de ore
EVENIMENT Execuție mafiotă sau sinucidere rituală. Trei oameni împușcați în cap lângă o cabană fortificată din Bulgaria
14:23
Execuție mafiotă sau sinucidere rituală. Trei oameni împușcați în cap lângă o cabană fortificată din Bulgaria
Gândul de Vreme Polei și soare cu dinți în Capitală. Vreme anormal de rece, ANM vine și cu o veste bună: „Temperaturile sunt în creștere”
14:21
Polei și soare cu dinți în Capitală. Vreme anormal de rece, ANM vine și cu o veste bună: „Temperaturile sunt în creștere”
SĂNĂTATE Explozie de psihoze în rândul tinerilor. Persoanele născute după 2000 au risc cu 70% mai mare de schizofrenie
14:17
Explozie de psihoze în rândul tinerilor. Persoanele născute după 2000 au risc cu 70% mai mare de schizofrenie

Cele mai noi

Trimite acest link pe