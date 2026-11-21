Înfrângerea usturătoare suferită de Aleksandar Vučić în alegerile anticipate din Serbia a fost privită de mulți observatori drept o lovitură decisivă pentru influența Kremlinului în Europa de Sud-Est. Totuși, de la contractele energetice pe termen lung și dosarul Kosovo, până la victoria unei candidate pro-ruse în Bulgaria vecină, realitatea din teren arată că Moscova rămâne un jucător adânc înrădăcinat în Balcani.

O analiză realizată de cercetătorul Dimitar Bechev și publicată de Carnegie Endowment for International Peace pornește de la o întrebare cheie.

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Este Rusia o forță epuizată în Balcani acum, după ce Aleksandar Vučić a pierdut puterea în Serbia?

Kremlinul va simți lipsa liderului sârb.

Timp de aproape 14 ani, Vučić a investit constant în legăturile economice și politice cu Rusia

După februarie 2022, Serbia a fost una dintre puținele țări europene care au refuzat să se alăture sancțiunilor occidentale impuse Moscovei.

Sfârșitul unei ere la Belgrad și calculele greșite ale Moscovei

Deși a insistat că aderarea la Uniunea Europeană rămâne un obiectiv strategic, în 2025, Vučić a participat la parada militară de Ziua Victoriei de la Moscova, care comemora sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial. A stat alături de președintele rus Vladimir Putin și de liderul chinez Xi Jinping.

Vučić a profitat de acea ocazie pentru a-i mulțumi președintelui rus fiindcă a fost alături de guvernul sârb în lupta împotriva unei noi „revoluții colorate” susținute de Occident. Aceasta a fost eticheta pe care a aplicat-o protestelor antiguvernamentale. Această narațiune a fost susținută și de înalți oficiali ruși, precum Serghei Lavrov și purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Acum, după ce „revoluționarii” au câștigat — impunându-se cu o marjă uriașă în alegerile anticipate convocate chiar de Vučić, și nu prin proteste de stradă —, calculele Moscovei s-au dovedit greșite.

Este o perioadă dificilă pentru politica Rusiei în Serbia și în întreaga regiune. Însă – avertizează autorul analizei – ar fi prematur să tragem concluzia, pornind de la un singur eșec politic, că zilele influenței rusești s-au încheiat.

Un „tovarăș de drum”, nu un aliat exclusiv

În primul rând, Vučić a fost ceea ce sovieticii numeau un „tovarăș de drum”. Sintagma reprezintă pe cineva care simpatiza cu cauza rușilor atâta timp cât lucrurile mergeau bine, mai degrabă decât un aliat necondiționat. Vučić a menținut un echilibru atent între Moscova și Kiev.

Serbia a furnizat muniție Ucrainei. Cel puțin la nivel declarativ, i-a susținut integritatea teritorială. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a aflat la Belgrad la începutul lunii august. A discutat cu Vučić — pe atunci încă președinte — și cu prim-ministrul Đuro Macut despre subiecte precum integrarea europeană.

În plus, Belgradul și-a diversificat parteneriatele dincolo de UE. Și-a îndreptat atenția de la Rusia către China și către Statele Unite conduse de președintele Donald Trump.

China a devenit cel mai mare investitor individual în economia sârbă , cu un stoc total de investiții străine directe de aproape 8 miliarde de euro, reprezentând 16% din total.

, cu un stoc total de investiții străine directe de aproape 8 miliarde de euro, reprezentând 16% din total. Xi Jinping a inclus Belgradul în turneul său european din vara anului 2024.

În iulie 2025, Marko Đurić – ministrul sârb de Externe aflat la final de mandat – a inaugurat un parteneriat cu omologul său american, secretarul de stat Marco Rubio.

Serbia întreține, de asemenea, relații prospere cu Emiratele Arabe Unite, Israel și Azerbaidjan. Dincolo de retorica pro-rusă promovată de presa apropiată lui Vučić, relația Belgradului cu Moscova nu a fost niciodată una exclusivă.

Prudența noii puteri: reforme interne, dar fără rupturi externe

Partidul Lista Studenților, câștigătorul alegerilor din 25 octombrie, nu intenționează să producă o ruptură dramatică față de Rusia.

Figuri proeminente ale formațiunii, inclusiv candidatul principal Ilija Srdanović, au evitat tranșarea acestui subiect.

Au pledat pentru un „dialog deschis în cadrul societății sârbe”. Această prudență este de înțeles, scrie Dimitar Bechev. Dezbaterea privind orientarea geopolitică a Serbiei riscă să divizeze blocul anti-Vučić, până acum unit, în două tabere: naționaliști și liberali.

Prioritatea noului guvern va fi implementarea unor reforme ambițioase pentru a destructura rețelele clientelare ale lui Vučić și pentru a consolida transparența și responsabilitatea instituțională.

Închiderea băncii Alta Banka, unde mulți cetățeni ruși își păstrau economiile în numerar, a fost determinată de practici corupte legate de Partidul Progresist Sârb (SNS), nu de o decizie de politică externă.

Nici poziția Serbiei față de independența Kosovo nu se va schimba.

Belgradul va continua să se bazeze pe sprijinul Rusiei în cadrul ONU și pe alte platforme internaționale.

Ce speră noua conducere a Serbiei

Noua conducere a Serbiei speră ca eforturile de restabilire a statului de drept să aducă beneficii concrete în procesul de aderare la UE.

Lista Studenților ar putea schimba, de asemenea, modul în care presa sârbă reflectă politica externă.

Loialiștii lui Vučić pierd controlul asupra instituțiilor media. Titlurile elogioase la adresa Rusiei și a lui Putin – dar și atacurile dure la adresa UE – vor face loc unui ton mult mai echilibrat.

Admiratorii vocali ai Kremlinului, precum fostul vicepremier Aleksandar Vulin sau directorul Srbijagas, Dušan Bajatović – compromiși prin asocierea cu vechiul regim -, nu se vor mai bucura de aceeași vizibilitate.

Prin urmare, punctează autorul analizei, sprijinul public pentru UE ar putea crește, chiar dacă pornește de la un nivel relativ scăzut.

Totuși, această schimbare de ton și de optică nu trebuie confundată cu o reorientare strategică radicală.

Gazele și petrolul rusesc merg mai departe fără obstacole

Un al treilea factor este continuitatea legăturilor energetice. Companiile Srbijagas și Gazprom negociază deja un nou contract. Cel actual expiră la sfârșitul acestui an. Dejan Radivojević, reprezentant al Listei Studenților, a declarat că noul acord ar trebui să fie unul pe termen lung.

Legislația europeană prevede oprirea importurilor de gaze rusești prin conducte până la 30 septembrie 2027. Dar reglementarea exceptează tranzitul.

Conducta TurkStream , care alimentează Serbia prin Bulgaria, va continua să funcționeze.

, care alimentează Serbia prin Bulgaria, va continua să funcționeze. În timp ce Ungaria vecină va fi obligată să oprească achizițiile, Srbijagas, alături de alți operatori din Balcanii de Vest, va putea cumpăra în continuare gaze din Rusia.

Situația este similară și în sectorul petrolier, explică Dimitar Bechev. Compania națională NIS, deținută de Gazprom Neft, care operează singura rafinărie a Serbiei la Pančevo, își desfășoară activitatea fără obstacole.

Afacerile rusești nu au fost afectate de plecarea lui Vučić

Pe 30 octombrie, Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) din cadrul Trezoreriei SUA a acordat NIS o nouă derogare de la sancțiunile impuse la finalul administrației Joe Biden, în ianuarie 2025.

În Bulgaria vecină, rafinăria Lukoil Neftochim a primit, la rândul său, o scutire atât din partea Statelor Unite, cât și a Regatului Unit față de sancțiunile introduse de administrația Trump în octombrie 2025.

față de sancțiunile introduse de administrația Trump în octombrie 2025. Compania aprovizionează o rețea de 112 benzinării și două depozite în Serbia, a doua ca mărime după cea a NIS.

Deși Lukoil Neftochim procesează în principal țiței kazah, nu rusesc, materia primă ajunge tot prin conducta CPC și prin portul rusesc Novorossiisk.

Per ansamblu, afacerile rusești nu au fost afectate de plecarea lui Vučić. Atâta timp cât Statele Unite nu exercită presiuni decisive pentru vânzarea filialelor NIS și Lukoil, activitatea continuă ca și până acum.

Vučić este în declin, dar își pregătește revenirea

În al patrulea rând, Vučić se află în declin, dar nu este scos din joc, se mai arată în analiză.

După ce a pierdut această rundă electorală, fostul lider își pregătește probabil revenirea pe scena politică.

Pe rețelele de socializare, Vučić își cultivă imaginea unui om simplu, din popor . Își vede liniștit de viață, socializează cu membrii partidului SNS.

. Își vede liniștit de viață, socializează cu membrii partidului SNS. Se bucură de micile plăceri cotidiene ale unui bărbat trecut de cincizeci de ani.

În același timp, Vučić transmite mesajul că nu se teme de eventuale anchete privind corupția la nivel înalt sau abuzul de putere.

Strategia lui Vučić ar putea miza pe scenariul în care Lista Studenților va fi măcinată de lupte interne și disensiuni ideologice, ceea ce ar înclina din nou balanța în favoarea sa.

În plus, așteptările ridicate ale societății pentru schimbări rapide și vizibile ar putea genera o dezamăgire profundă. Dacă SNS reușește să își conserve nucleul dur de susținători și influența în administrația locală, ar putea avea șansa să revină la putere, depășind Lista Studenților sau formațiunea politică în care aceasta se va transforma.