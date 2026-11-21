Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), vremea va intra într-un proces de răcire. Dar, în cea mai mare parte a țării și în special în sud și în sud-est, valorile termice se vor menține peste mediile multianuale specifice datei.

Cerul va fi variabil. În vestul, centrul, nordul și nord-estul țării vor fi perioade cu înnorări accentuate. Va ploua în Maramureș, Transilvania, cea mai mare parte a Moldovei. Va ploua local în Crișana și izolat în Banat. Noaptea va ploua și în nordul Dobrogei și nord-estul Munteniei.

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Se vor acumula cantități de apă de 1…10 l/mp.

În nordul Carpaților Orientali și posibil în Munții Apuseni vor fi cantități de apă de până la 15…20 l/mp.

Precipitațiile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare

În zona montană, precipitațiile se vor transforma treptat în lapoviță și ninsoare, în prima parte a zilei, la altitudini de peste 1500 m în nordul și centrul Carpaților Orientali.

Treptat vor slăbi în intensitate și vor fi pe arii restrânse.

Pe alocuri se va depune strat de zăpadă de 1…5 cm și izolat, în masivele nordice, de 6…10 cm.

Vântul va sufla slab și moderat, temporar cu intensificări în Moldova și izolat în restul teritoriului (viteze la rafală de 40…45 km/h). La munte, la altitudini mari, vor fi rafale de 60…90 km/h.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 grade în Maramureș și 19 grade în vestul și sudul Olteniei. Cele minime se vor încadra între -3 grade în Dealurile de Vest și în depresiuni și 8 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, pe alocuri, va fi ceață.

Cum va fi vremea în București, potrivit ANM

În București, vremea se va menține caldă pentru această dată. Valorile termice vor scădea ușor față de intervalul anterior.