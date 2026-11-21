„Sunt tristă. Să știți că nu am plâns de mult timp”, spune Adriana Ungureanu, liberala care a fost exclusă din PNL după ce a dus un tort la Primăria Craiovei, cu ocazia zilei de naștere a Olguței Vasilescu. Nici măcar nu a fost o decizie de moment. De mai mulți ani, Adriana Ungureanu – care are o cofetărie în oraș – obișnuia să fac astfel de gesturi. Și nu numai pentru edilul Craiovei, ci și pentru alte instituții din oraș sau pentru echipele sportive. De data asta, însă, „colegii liberali” s-au supărat atât de tare încât au convocat rapid o ședință de urgență pentru a o pedepsi pe „trădătoare”. De la „dulce” la „amar politic” n-a mai fost, astfel, decât un pas. Potrivit liberalilor, nu „tortul” ar fi fost cauza, ci faptul că Adriana Ungureanu nu ar fi respectat „linia partidului”.

Adriana Ungureanu a pierdut funcția de vicepreședinte al PNL, filiala Craiova. A pierdut și funcția de consilier municipal, dar nu depune „armele”. Consideră că nu a greșit cu nimic față de PNL, iar cei 25 de ani în care a activat în partid sunt o dovadă a devotamentului său politic.

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Reprezentanții PNL au transmis, sec, că

„Doamna Adriana Ungureanu a refuzat în mod constant să voteze în ședințele Consiliului Local al Municipiului Craiova în conformitate cu linia și deciziile stabilite împreună cu colegii din grupul consilierilor PNL”, acuză liberalii.

grupul consilierilor Adriana Ungureanu s-a declarat șocată

Dezamăgită, Adriana Ungureanu a povestit, în exclusivitate pentru Gândul, cum a izbucnit aceste scandal în urma căruia colegii de partid au suspendat-o din toate funcțiile pe care le deținea.

„Vă dați seama că am fost șocată”

Cu toate că nu era primul an în care a oferit un tort la Primăria Craiova – ceea ce face și pentru alte instituții craiovene sau echipe sportive -, colegii liberali s-au supărat amarnic de această dată și au pus-o la zid.

„Am fost să duc, ca de fiecare dată – în calitate de antreprenor – un tort doamnei primar Lia Olguța Vasilescu. Mie îmi plac foarte mult târgurile de Crăciun, îmi place foarte mult ideea de veselie, ideea de a vedea copii fericiți și adulți fericiți.

Și, din cauza asta, am creat în fiecare an câte un tort cu bradul, care este tema principală la Târgul de Crăciun. Și anul acesta, bineînțeles, am făcut un tort puțin mai mare. Am vrut să pun și elfi lângă bradul de Crăciun, pentru că tema este Țara Elfilor. Și m-am dus să duc tortul. Ca de fiecare dată, în fiecare an. Bineînțeles, din tort au mâncat funcționarii din primărie, chiar mi-au zis că a fost foarte bun și că am schimbat rețetele.

A fost ceva în premieră făcut de data asta. Seara, am înțeles că au convocat imediat BPL (n.red. – Biroul Politic Local al Partidului Național Liberal (PNL) – Filiala Craiova).

Fiind și ziua mea, nu am putut să particip joi și nu m-au anunțat să îmi dea scris ceva, că trebuie să particip, că mi se întâmplă ceva, că sunt exclusă, că am greșit.

Nu mi s-a spus nimic, am fost șocată joi seara. Mi s-a transmis că 15 colegi m-au exclus din toate funcțiile, din prim-vicepreședinte al PNL, filiala Craiova, din funcția de consilier municipal…

Vă dați seama că am fost șocată. Nu puteam să cred, după 25 de ani… Eu sunt singura liberară rămasă într-un partid în care sunt cei mai mulți colegi provind din PDL. Restul au plecat toți, eu rămănând singurul liberal din 2002”, a spus Adriana Ungureanu, în exclusivitate pentru Gândul.

„Au scris că am încălcat eu anumite prevederi din regulament”

Înfierată cu „mânie proletară” de colegii liberali, Adriana Ungureanu – dincolo de tristețea evidentă care se simte în glasul său – spune că a votat alături de colgii săi în Consiliul Local. S-a opus foar atunci când se dorea cumpărarea unor locuri private între blocuri. Și nu a fost de acord.

I s-a transmis că ar fi încălcat unele prevederi ale regulamentului de partid, dar spune că nimic nu este adevărat.

„Vă dați seama că nu mi-a fost ușor. A trebuie să încerc să îmi revin, cu lacrimi în ochi. Nu pot să cred… Am ajutat acest partid, muncind atâția ani, ca să ajungă unii pe funcții.

Eu lucrez la cofetărie, eu sunt angajată la această cofetărie. Eu nu sunt niciunde, niciunde, și nici nu am fost și nici nu voi fi.

Dar din cauza asta să mă dai afară pentru un tort? Nu era cazul. Ulterior, am văzut că au scris că am încălcat eu anumite prevederi din regulament, ceea ce nu e adevărat.

De ce nu mi-au spus mai de mult? De ce nu mi-au zis? Adică eu am votat de fiecare dată alături de colegii mei consilieri. Ceea ce nu am votat probabil, vreodată, de două ori, puncte, un punct din toată ședința, a fost cumpărarea unor locuri private pentru a face parcări între blocuri.

Eu totdeauna a fost lângă craioveni. Am fost mereu lângă ei și încerc să îi ajut, eu sunt un om de bine. Nu sunt un om care umblă cu ascunzișuri. Nu, nu mai pot, nu”, a continuat Adriana Ungureanu.

„Eu sunt membră PNL, voi contesta această decizie”

Adriana Ungureanu consideră că „lupta” este departe de a fi încheiată și spune că va contesta decizia colegilor din partid. Mai mult, dezvăluie că – potrivit acestora – ar fi tras „partidul înapoi”, ceea ce ar fi fi doar mare minciună.

„Eu voi contesta. Eu sunt membră PNL. Voi contesta, bineînțeles, această decizie, să mi se înmâneze decizia.

Bănuiesc că aseară a fost BPJ (n.red. – Biroul Permanent Județean) și au votat iar excluderea mea. Foarte bine. Sper că va merge foarte bine Partidul Național Liberal, începând cu ziua de când m-au exclus pe mine.

Așa cum spun ei, că îi trăgeam eu înapoi. Eu nu am cum să îi trag înapoi. Eu le-am adus mii de voturi.

Alți colegi liberali îmi trimit mesaje. Că mă iubesc, că mă adoră, că sunt lângă mine. Că am o bunătate ieșită din comun, că unul n-a venit la mine și eu să zic nu.

Adică, neavând funcție, eu nu am nicio funcție, eu nu sunt directoare, eu nu sunt senatoare, eu nu sunt deputat, nu sunt nimic”, mai spune Adriana Ungureanu.

„Sunt tristă”

Adriana Ungureanu recunoaște că este foarte tristă în urma acestei situații și spune că nu a mai plâns demult, dar o face acum.

„Sunt tristă. Să știți că nu am plâns de mult timp și eu sunt singură acum, că am pățit un necaz acum 6 ani. Gândiți-vă că și copiii mei, și nepoții mei nu vor să mă vadă cu ochii în lacrimi.

Adică pentru mine, glasul copilului meu – care mi-a zis așa: Vivi, nu plânge, că noi te iubim! – m-a impresionat. Asta m-a făcut să prind putere. Și probabil asta este, merg înainte, o să votez în continuare ce e bine pentru craioveni și niciodată n-o să fiu împotriva nimănui care face un lucru bun.

Nu trebuie să fac circ. Mie nu mai îmi place faza cu circul, ca să strigăm în ședințele de consiliu. Mie îmi place să ne înțelegem. Haideți să stăm la o masă, să vorbim ce e bine”, a încheiat Adriana Ungureanu, în exclusivitate pentru Gândul.